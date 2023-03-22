Госдума приняла Заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны

Госдума на пленарном заседании 22 марта, в день 80-летия трагедии в белорусской Хатыни, приняла заявление о признании геноцида народов СССР со стороны Германии во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 млн граждан СССР. «Ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа. А сегодня США и страны Европы пытаются заставить мир забыть, какую цену мы заплатили за Победу над фашизмом», — заявил Володин, указав на то, что сейчас фашизм «снова поднимает голову» — на Донбассе, при поддержке Вашингтона.

«Государственная Дума считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку преступлениям властей Германии, ее вооруженных сил и их пособников. Это станет предупреждением тем, кому не пошли на пользу уроки прошлого», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к соотечественникам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни. «Спустя годы горечь и гнев не утихают. Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам», — говорится в обращении, опубликованном пресс-службой главы государства. Лукашенко добавил, что у белорусов на такие действия «был и остается один ответ — дух всенародного сопротивления».

22 марта 1943 года расположенная в 54 км от Минска белорусская деревня Хатынь была сожжена нацистами, заживо сгорели 149 жителей. На месте трагедии в 1969 году был открыт мемориальный комплекс, в его центре находится скульптура «Непокоренный человек», прообразом для которой стал чудом уцелевший свидетель трагедии Иосиф Каминский.