Еда навынос

Еще 10-15 лет назад казалось просто сказкой, неосуществимым планом то, что Россия будет экспортировать 55-60 млн тонн зерна в год, заявил президент России Владимир Путин в ходе последнего послания Федеральному собранию 21 февраля.

Наша страна, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и готова внести свой вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции.

В прошлом году поставки российского продовольствия за рубеж увеличились почти на 12%, всего на экспорт отправилось более 70 млн тонн продукции. Она поставляется в 150 стран, а вклад России мировую продовольственную безопасность каждый год растет.

Минсельхоз России оценивал экспорт агропродукции в $40 млрд в 2022 году, это выше показателя предыдущего года почти на 8% ($37,1 млрд).

Все это говорит о том, что несмотря на введенные ограничения, сложности с логистикой, платежами и заменe постоянных торговых партнеров новыми странами, спрос на нашу сельхозпродукцию высок.

2022 год заставил многих экспортеров пересмотреть приоритетные направления, маршруты доставки и перенастроить финансовые потоки. В том числе это касается российский агропроизводителей. И если поставщики зерна смогли справиться с этой задачей быстрее, то у экспортеров готовой продукции она вызвала больше вопросов. А ведь именно экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью приносит максимальную выгоду и компаниям, и региону, и государству.

Действительно, российское зерно — это то, что знают во всем мире. Но если говорить о продукции глубокой переработки, например, напитках, продуктах для ЗОЖ, снеках или полуфабрикатах, то экспортеры могут столкнуться с неожиданными сложностями при выходе на новый рынок.

Кроме разрешений, сертификатов, адаптации товара и упаковки есть и другие нюансы: на новом рынке могут быть сильные конкуренты, а потребитель может и вовсе не знать о существовании такого вида продукта. Или — как вариант — принципиально его не покупать, поскольку он идет вразрез с традициями локальной кухни.

Поэтому при выборе страны грамотные российские экспортеры изучают аналитические отчеты, запрашивают исследования рынка, анализ конкурентной среды и потребительского поведения. Удовольствие это не дешевое, такие исследования могут стоить несколько сотен тысяч рублей, что зачастую недоступно небольшим агропроизводителям. Но можно найти и бесплатные варианты. Например, инструменты национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря нацпроекту Российский экспортный центр запустил цифровую платформу «Мой экспорт». После регистрации у бизнеса появится не только доступ к отчетам и исследованиям по странам и рынкам, но и по конкретным товарам.

Но даже теоретическая подготовка и хорошо проделанная «домашняя работа» не дает гарантии, что продукция будет хорошо продаваться. В идеале нужен «тест-драйв» рынка, чтобы избежать возможных убытков.

Именно такую возможность дают шоу-румы с российской агропродукцией за границей, так называемые демонстрационно-дегустационные павильоны с российской продукцией АПК. Это сеть павильонов, которые еще в 2017 году создал Российский экспортный центр и которые сейчас работают в пяти странах под брендом Good Food Russia: в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ, недавно появился в Турции. Скоро еще один откроется в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Что такое эти шоу-румы? Это площадки, которые предоставляют экспортерам бесплатную инфраструктуру для продвижения товаров на новом рынке и знакомства с потребителями. Для производителей российской агропродукции глубокой переработки, от гречки и макарон до напитков и сладостей, шоу-рум — лучший способ выйти на рынки шести стран. Причем это касается как небольших компаний, так и крупных холдингов, которые успешно используют этот инструмент господдержки.

Участники могут бесплатно доставить образцы продукции и разместить их на полках павильона. Кроме того, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» РЭЦ ищет потенциальных покупателей, бесплатно продвигает продукцию резидентов павильонов, в том числе устраивает дегустации в крупных торговых сетях, промо-акции, проводит листинг, запускает проекты в социальных сетях и многое другое.

Так, например, в конце 2022 года реклама российских кондитерских изделий и ЗОЖ-питания появилась на общественном транспорте в Ханое. А в январе 2023 года в павильоне в этой стране состоялась дегустация с участием местных шеф-поваров, кулинарных критиков и потенциальных покупателей. Свежий кейс — в феврале 28 наименований продукции из павильона ОАЭ начали продаваться в одном из крупнейших супермаркетов в Дубае Union Coop.

В прошлом году эта программа поддержки в очередной раз доказала свою эффективность и показала, что спрос на российскую продукцию растет: через павильоны в Китае, Вьетнаме, Египте и ОАЭ наши экспортеры продали почти в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м.

Это одна из самых доступных программ поддержки для агроэкспортеров: заявку можно подать на сайте Российского экспортного центра, а комиссия по отбору заявок проводится не реже двух раз в месяц.

В планах — полная оцифровка этой программы поддержки на цифровой платформе «Мой экспорт». До конца года мы начнем принимать заявки полностью в электронном виде, а срок подписания заявки сократится до 7 дней.

Для Российского экспортного центра как института поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» АПК — приоритетная отрасль, по которой планомерно наращиваются объемы поддержки. Шоу-румы за границей — лишь один из инструментов господдержки, который помогает компании закрепиться на иностранном рынке. В числе самых востребованных — участие в международных выставках и бизнес-миссиях, которые помогают продемонстрировать товар и возможности российских экспортеров, возмещение расходов на логистику и сертификацию, продажа по каналам электронной торговли. И это далеко не полный список.