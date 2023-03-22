Из-за газовой лихорадки в Европе появятся «белые слоны»

Объединенная Европа рискует выбросить, что называется, огромные деньги на ветер, если будет на сто процентов следовать принятому в прошлом году, когда континент был в панике и с ужасом ждал зиму, плану строительства инфраструктуры по сжиженному газу и, в первую очередь, по СПГ-терминалам. Напомним, именно сжиженным газом, в основном, американским Брюссель решил заменить дешевый трубный газ из России и именно для его приемки было решено построить на континенте десятки СПГ-терминалов.

Особенно заметны просчеты на примере Германии, у которой несмотря на очень высокую зависимость от газа к моменту принятия окончательного решения по отказу от российского газа после 24 февраля 2022 года не было ни одного СПГ-терминала!

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Европейские страны, как свидетельствуют результаты и выводы анализа Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), пишет POLITICO, очень сильно переусердствовали и запланировали создание таких мощностей по импорту СПГ, которые намного превысят спрос на него в 2030 году. Если все планы будут выполнены, то импортные мощности Европы, включая Великобританию, Норвегию и Турцию, тесно связанные с газовым рынком объединенной Европы, превысят 400 млрд м³. С учетом же скоро начинающего снижаться спроса на СПГ и быстрого роста доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе спрос на него в 2030 году, по прогнозам IEEFA, составит всего лишь 150 млрд м³. Это значит, что мощности на четверть триллиона кубов газа, что эквивалентно более чем половине всего потребления газа Европой, которое в 2021 году составило 413 млрд м³, будут простаивать.

«Это самая дорогая и напрасная страховка в мире»,- охарактеризовала ситуацию с СПГ-инфраструктурой аналитик по энергетике в IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич, автор исследования.

Германия собралась инвестировать в строительство СПГ-терминалов особенно много денег. В планах потратить на эти цели в течение следующих 15 лет не менее 9,8 млрд евро. По расчетам IEEFA, при выполнении всех планов к 2030 году у Берлина будет 9 млрд м³ избыточных мощностей по приему СПГ. В Берлине в ответ на эти выкладки туманно объяснили, что в ФРГ к планам по усилению энергетической безопасности как самой Германии, так и в целом Европы относятся гораздо шире, чем подсчет мощностей и сравнение спроса и предложения.

Возможно, представитель министерства экономики и энергетики ФРГ и имеет основания давать такие туманные ответы на конкретные вопросы, потому что по потенциальному переизбытку импортных мощностей по СПГ Германия очень сильно уступает странам, у которых до 2022 года были СПГ-терминалы. Испании, к примеру, аналитики из IEEFA прогнозируют избыток мощностей в размере 50 млрд м³, Турции – 44 млрд м³, Великобритании – 40 млрд м³, Франции – 14 млрд м³ и Италии – 10 млрд м³.

Импорт СПГ в Европе в 2022 г. вырос на 60% по сравнению с 21-м годом. При этом поставки американского газа выросли вдвое; газа из Катара – на 23%, а российского СПГ – на 12%.

Спрос на СПГ, считают в IEEFA, в текущем году продолжит расти, но уже в следующем году он начнет снижаться. Главным образом, благодаря сокращению потребления газа в Евросоюзе, быстрому развитию возобновляемых источников энергии и мерам по повышению эффективности использования газа и его экономии.

Зеленые и защитники окружающей среды, критически относившиеся к планам Европы по расширению СПГ-инфрастуктуры, после появления результатов исследования, несомненно, удвоят критику. Сейчас к тому же все больше говорят, что выполнение планов по строительству СПГ-терминалов заставит импортеров для оправдания вложений использовать газ дольше, чем это вызвано необходимостью.

Разработчики плана по строительству СПГ-инфраструктуры указывают на то, что часть СПГ-терминалов предполагается переоборудовать в терминалы по приему водорода, но Яллер-Макаревич парирует этот довод тем, что со спросом на водород тоже далеко не все ясно. К тому же, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов технические трудности при переделке терминалы под водород.