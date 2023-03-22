Запрет на вывоз лома драгоценных металлов продлен еще на полгода

Временные ограничения на вывоз из России лома драгоценных металлов продлены с 20 марта по 20 сентября 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Под ограничение также подпадет лом металлов, плакированных драгметаллами, отходы и лом, содержащий драгоценные металлы или их соединения, а также отходы электротехнических и электронных изделий, переработав которые можно получить драгоценные металлы, пояснили в пресс-службе Минфина.

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«Поступательно реализуется политика министерства финансов РФ, направленная на загрузку производственных мощностей перерабатывающих производств и аффинажных заводов. Введенные ограничения уже показали положительный эффект. С 2020 по 2022 годы мы наблюдали сохранение объема перерабатываемого золота и существенное увеличение переработки металлоплатиновой группы лома и отходов. Так, выпуск палладия увеличился на 75%, платины на 66%», — пояснил замдиректора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина Евгений Сидин.

Это решение позволит не только дополнительно загрузить производственные мощности российских аффинажных предприятий, но и увеличить объем выпуска готовой высокотехнологичной продукции, подчеркнули в Минфине.

