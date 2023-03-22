Цены на золото могут взлететь и остаться на рекордных высотах

В такие бурные и волатильные времена, как сейчас, когда финансовый мир оказался на грани глобального банковского кризиса из-за краха Silicon Valley Bank и Credit Suisse, инвесторы ищут альтернативные источники для вложения денег и спасения своих средств. Поэтому не удивителен в последние полторы недели взлет биткоина. Еще менее удивителен рост цен на золото, универсальное средство спасения средств во все времена в дни кризисов. По данным Refinitiv, рекордной цены в 2075 долларов за унцию желтый металл достиг в августе 2020 года. Однако сейчас, по мнению специалистов, пишет CNBC, цена на золото может взлететь в совсем заоблачные выси, достигнуть 2600 долларов и… надолго там задержаться.
«Скорое изменение политики ФРС по учетной ставке вероятно спровоцирует новый скачок цены на золото благодаря потенциальному продолжению ослабления доллара и ставок по гособлигациям»,- делает прогноз на ближайшее будущее Тина Тен из финансовой компании CMC Markets. Она считает, что цена унции золота может подняться до 2500-2600 долларов.
Инвесторы ищут сейчас спасения в золоте и американских гособлигациях. Цена золота в понедельник 20 марта превысила 2000 долларов за унцию, что является годовым максимумом. После краха SVB золото подорожало в общей сложности приблизительно на 10%. До абсолютного рекорда 2075 долларов остается все меньше.
Кроме надвигающегося банковского кризиса, спрос на золото поддерживают центробанки. Причем, они начали скупать желтый металл в больших количествах еще в прошлом году. По данным Всемирного золотого совета (WGC) в 2022 году центробанки закупили в общей сложности 1136 тонн золота, что является максимумом за 55 лет.
Компания Fitch Solutions, кстати, прогнозировала скорое превышение цены золота 2075 долларов за унцию еще в марте прошлого года на фоне «глобальной финансовой нестабильности». Аналитики этой компании считают, что, поднявшись до рекордных уровней, цена золота задержится там надолго.
«Думаю, очень вероятно, что золото будет показывать в предстоящие месяцы высокие результаты,- соглашается с ними старший аналитик по рынкам компании Oanda Крейг Эрлам.- Звезды предсказывают ему новые рекорды в скором будущем».
Сейчас инвесторы с нетерпением ждут окончания мартовского заседания ФРС, результаты которого могут сильно повлиять на цены на золото. Двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое многие называют самым непредсказуемым за последние 20 лет, должно закончиться сегодня ночью по московскому времени. Большинство экономистов и аналитиков ждет от главного американского банка увеличения учетной ставки на 25 базисных пунктов (0,25%), но имеется немало и других прогнозов. Джерому Пауэллу и его помощникам предстоит выбор между высокой инфляцией и рецессией. Причем, любой выбор подтолкнет цены на золото вверх. Некоторые аналитики не исключают рывка к 2200 долларам за унцию уже в ближайшие дни.
Толкает вверх цену на золото и глобальное ослабление доллара. Кстати, на прошлой неделе можно было наблюдать довольно редкое явление: золото росло в цене при укрепляющемся долларе. Такое поведение золота, утверждает главный аналитик по драгоценным металлам в HSBC Джеймс Стил, бывает редко и свидетельствует о сильных тревогах инвесторов.