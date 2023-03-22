Цены на золото могут взлететь и остаться на рекордных высотах

В такие бурные и волатильные времена, как сейчас, когда финансовый мир оказался на грани глобального банковского кризиса из-за краха Silicon Valley Bank и Credit Suisse, инвесторы ищут альтернативные источники для вложения денег и спасения своих средств. Поэтому не удивителен в последние полторы недели взлет биткоина. Еще менее удивителен рост цен на золото, универсальное средство спасения средств во все времена в дни кризисов. По данным Refinitiv, рекордной цены в 2075 долларов за унцию желтый металл достиг в августе 2020 года. Однако сейчас, по мнению специалистов, пишет CNBC, цена на золото может взлететь в совсем заоблачные выси, достигнуть 2600 долларов и… надолго там задержаться.

«Скорое изменение политики ФРС по учетной ставке вероятно спровоцирует новый скачок цены на золото благодаря потенциальному продолжению ослабления доллара и ставок по гособлигациям»,- делает прогноз на ближайшее будущее Тина Тен из финансовой компании CMC Markets. Она считает, что цена унции золота может подняться до 2500-2600 долларов.