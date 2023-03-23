Акции дня: котировки «Новатэка» растут на перспективах по поставкам газа в Китай

В лидеры торгов среди «голубых» фишек в четверг, 23 марта на Мосбирже вышли акции газовой компании «НОВАТЭК». За день бумаги подорожали на +1,01% до 1140 рублей за штуку.

Трейдеры усилили интерес к бумагам на фоне перспектив по строительству газопровода «Сила Сибири 2», который поможет увеличить поставки «голубого» топлива в Азию. По итогам российско-китайских переговоров «Газпрому» дали поручение проработать детальный план строительства газопровода. По планам правительства, к 2030 году РФ будет поставлять в КНР не менее 98 млрд куб. метров плюс 100 млн тонн СПГ.

«Новости в целом позитивные для «Газпрома» и «НОВАТЭКа» в долгосрочной перспективе. Больше даже для «НОВАТЭКа», который активно работает в направлении локализации оборудования (технология Арктический каскад) для достижения успехов в реализации своих СПГ-проектов», - считают аналитики «Промсвязьбанка».

Акции «Газпрома» по итогам сессии в четверг также росли, но более умеренными темпами (+0,29% до 169,21 рублей за бумагу).

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился на -0,23% до 2388,35 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,96% до 989,43 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:42 мск составила 76,52 долларов за баррель (-0,22%). Российская валюта укреплялась – 76,17 руб. за доллар.