Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500 и стереофонический обвал

Глеб Баранов
23 марта 2023, 09:20

Два чиновника, отвечающих за финансовую стабильность, устроили вчера фондовым индексам США редкую волатильность и обвал по итогам дня. Слова Джанет Йеллен обрушили банковские акции, а Джерома Пауэлла в то же самое время – все остальные.

Guerin Charles/ABACA