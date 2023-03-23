Выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла не раз становились причиной американских горок на рынке акций. У министра финансов Джанет Йеллен тоже есть подобный опыт. Но если они выступают одновременно, то прослушивание трейдерами этого раритетного стерео может привести вообще к чему угодно.
S&P 500 и стереофонический обвал
Два чиновника, отвечающих за финансовую стабильность, устроили вчера фондовым индексам США редкую волатильность и обвал по итогам дня. Слова Джанет Йеллен обрушили банковские акции, а Джерома Пауэлла в то же самое время – все остальные.
Guerin Charles/ABACA
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