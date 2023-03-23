Американцы изъяли полтриллиона долларов из небольших банков

Понять людей нетрудно – они закрывают вклады и переводят деньги из менее надежных, по их мнению, в более надежные банки, которыми, конечно же, являются крупные финансовые организации. Этой простой человеческой реакцией и объясняется, пишут экономисты JPMorgan в аналитической записке для клиентов банка, перевод почти 500 млрд долларов из небольших в основном банков в крупные банки и фонды денежного рынка, т.е. взаимные фонды, инвестирующие в денежные средства и краткосрочные долговые ценные бумаги с низким уровнем риска. При этом авторы аналитической записки подчеркивают, что вкладчики перестали доверять даже небольшим банкам, имеющим, казалось бы, серьезные государственные гарантии. Кстати, после краха Silicon Valley Bank американцы уже потеряли полтриллиона доллара, т.е. приблизительно столько же, сколько перевели, но убытки наверняка будут расти, потому что банковский кризис находится, похоже, еще на начальной стадии.
Кроме естественного желания избежать рисков и как можно более надежно защитить свои деньги, у великого перемещения капиталов, по мнению экономистов JPMorgan, имеются и три чисто финансовые причины. Во-первых, как показало вчерашнее заседание ФРС, главный банк Америки несмотря на набирающий обороты банковский кризис продолжает поднимать учетную ставку, хотя и сделал это в марте менее агрессивно – поднял ставку на 0,25%. Во-вторых, ФРС проводит программу количественного ужесточения, и в –третьих, в США много – приблизительно на 7 трлн долларов незастрахованных вкладов.
«Гарантии FDIC (Федеральной корпорации по страхованию вкладов), конечно, помогут, но их недостаточно для того, чтобы остановить перевод денежных средств»,- говорится в аналитической записке JPMorgan.
Продолжающееся увеличение ставки ФРС не только подталкивает вкладчиков переводить деньги в более выгодные фонды денежного рынка, но также приводит к многомиллиардным убыткам по банковским облигациям, что, естественно, нервирует людей и заставляет их сомневаться в безопасности их денег.
Так, например, произошло с SVB, и именно по этой причине фонды денежного рынка в последние две недели зафиксировали крупнейший приток средств с 2020 года. С одной стороны, средства в этих фондах не гарантированы государством, но, с другой, они вкладывают их в более безопасные и самые ликвидные инструменты. Другими словами, фонды денежного рынка не только предлагают более высокие процентные ставки, но они также кажутся вкладчикам надежнее незастрахованных вкладов в банках.
Количественное ужесточение американского центробанка по выводу лишних денег из экономики постепенно ухудшает ликвидность банков, объясняется в аналитической записке JPMorgan. До краха SVB в экономике в резервах находилось порядка 3 трлн долларов. Причем, большая их часть находилась в иностранных банках и в самых крупных американских банках. На средние же и маленькие банки этих резервов приходился мизер.
«То есть с точки зрения ликвидности в средних банках ощущался сильный голод по резервам»,- объясняют авторы записки.
Конечно, гарантии FDIC помогут ослабить страхи в отношении 7 трлн долларов в незастрахованных вкладах, но для того, чтобы остановить перевод средств в фонды денежного рынка и смягчить действие количественного ужесточения, банкам необходимо предлагать вкладчикам более выгодные процентные ставки. Сделать же это сейчас трудно, потому что ФРС продолжает повышать учетную ставку.
Главная угроза для экономики от нынешней ситуации в американском банковском секторе заключается в том, что банки могут начать более осторожно выдавать кредиты. Между тем, на небольшие банки приходится непропорциональная доля кредитования юридических и физических лиц.