Американцы изъяли полтриллиона долларов из небольших банков

Понять людей нетрудно – они закрывают вклады и переводят деньги из менее надежных, по их мнению, в более надежные банки, которыми, конечно же, являются крупные финансовые организации. Этой простой человеческой реакцией и объясняется, пишут экономисты JPMorgan в аналитической записке для клиентов банка, перевод почти 500 млрд долларов из небольших в основном банков в крупные банки и фонды денежного рынка, т.е. взаимные фонды, инвестирующие в денежные средства и краткосрочные долговые ценные бумаги с низким уровнем риска. При этом авторы аналитической записки подчеркивают, что вкладчики перестали доверять даже небольшим банкам, имеющим, казалось бы, серьезные государственные гарантии. Кстати, после краха Silicon Valley Bank американцы уже потеряли полтриллиона доллара, т.е. приблизительно столько же, сколько перевели, но убытки наверняка будут расти, потому что банковский кризис находится, похоже, еще на начальной стадии.

Кроме естественного желания избежать рисков и как можно более надежно защитить свои деньги, у великого перемещения капиталов, по мнению экономистов JPMorgan, имеются и три чисто финансовые причины. Во-первых, как показало вчерашнее заседание ФРС, главный банк Америки несмотря на набирающий обороты банковский кризис продолжает поднимать учетную ставку, хотя и сделал это в марте менее агрессивно – поднял ставку на 0,25%. Во-вторых, ФРС проводит программу количественного ужесточения, и в –третьих, в США много – приблизительно на 7 трлн долларов незастрахованных вкладов.