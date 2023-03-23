Бортинженер летающей тарелки и ее звездный экипаж на сцене МДМ

Имя Алексея Иващенко хорошо известно далеко не только любителям авторской песни, – он одинаково свободно чувствует себя в самых разных жанрах, от мюзикла до джаза. Алексей – автор множества любимых в народе песен, гитарист со своим особым, узнаваемым стилем, автор и постановщик мюзикла «Норд-Ост» (совместно с Георгием Васильевым), продюсер и актёр мюзикла «Обыкновенное чудо», блестящий переводчик и исполнитель песен в стиле босса-нова Антонио Карлоса Жобима, автор русских текстов к мюзиклам-легендам мировой сцены: «Звуки музыки», «Призрак Оперы», «Поющие под дождем», «Русалочка», «Золушка», «Привидение» и, конечно, феноменально успешный мюзикл «Шахматы». Он давно и успешно работает над озвучиванием шедевров мирового кино: именно его голосом в российском дубляже говорят герои Хью Гранта, Робина Уильямса, Джереми Айронса, Брюса Уиллиса. А юные зрители, приходящие на концерты музыканта с родителями, непременно просят его со сцены прокрякать что-нибудь голосом Дональда Дака (и он, кстати, это с удовольствием делает).

Как бард вместе с Георгием Васильевым Алексей Иващенко стал настоящим новатором. Уникальная стилистика «Ивасей» – так прозвали этот творческий тандем в народе – в свое время перевернула привычное понимание жанра, ведь именно они первыми стали использовать сложные гармонии, нехарактерные для авторской песни. Когда же дуэт обратился к жанру мюзикла, то и здесь соавторы взяли недосягаемую планку, написав и поставив «Норд-Ост» – спектакль, который уже вписан золотыми буквами в историю российского музыкального театра. Тонкий, интеллигентный и всегда уместный юмор также является одним из обязательным слагаемых, которым концерты Иващенко обязаны своей атмосферой – теплой, доверительной, искренней. Последнее выступление автора-исполнителя на сцене Театра МДМ случилось в дуэте с Васильевым: спустя 20 лет после прекращения совместной концертной деятельности они, не в силах молчать в это непростое время, воссоединились, чтобы дать один концерт. Сразу по окончании «Несанкционированный концерт» «Ивасей» назвали «историческим», а его запись на YouTube за короткое время посмотрело свыше 1,3 миллиона человек!

11 апреля на сцене «Маски» в концерте «Бортинженер летающей тарелки» прозвучат не только хорошо знакомые и любимые песни (и из репертуара «Ивасей» тоже), но и совсем новые, а также те, которые Иващенко написал для музыкального театра.