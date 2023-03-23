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Денежно-кредитная политика Федрезерва: шизофрения, как и было сказано

Глеб Баранов
23 марта 2023, 00:45

ФРС вчера ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., но признала, что банковский кризис приближает конец ужесточения денежно-кредитной политики. И все же повышать ставку она пока продолжит, а снижать в этом году – не намерена. Акции ответили на эти идеи обвалом

Zuma\TASS
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл