На нынешнем заседании перед чиновниками ФРС стояла задача проскочить между Сциллой и Харибдой – да так, чтобы наблюдатели на берегу не заподозрили, что это не развлекательная морская прогулка.
С одной стороны, банковский кризис требует смягчения денежно-кредитной политики – и оно уже происходит. С другой – инфляция все еще высока, и буквально за день до начала кризиса глава Федрезерва Джером Пауэлл готовил публику к тому, что темпы подъема ставки вырастут до 50 б.п.
Денежно-кредитная политика Федрезерва: шизофрения, как и было сказано
ФРС вчера ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., но признала, что банковский кризис приближает конец ужесточения денежно-кредитной политики. И все же повышать ставку она пока продолжит, а снижать в этом году – не намерена. Акции ответили на эти идеи обвалом
Zuma\TASS
На нынешнем заседании перед чиновниками ФРС стояла задача проскочить между Сциллой и Харибдой – да так, чтобы наблюдатели на берегу не заподозрили, что это не развлекательная морская прогулка.
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