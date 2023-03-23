Денежно-кредитная политика Федрезерва: шизофрения, как и было сказано

На нынешнем заседании перед чиновниками ФРС стояла задача проскочить между Сциллой и Харибдой – да так, чтобы наблюдатели на берегу не заподозрили, что это не развлекательная морская прогулка.

С одной стороны, банковский кризис требует смягчения денежно-кредитной политики – и оно уже происходит. С другой – инфляция все еще высока, и буквально за день до начала кризиса глава Федрезерва Джером Пауэлл готовил публику к тому, что темпы подъема ставки вырастут до 50 б.п.

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