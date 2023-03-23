Экономика РФ вернулась на траекторию роста после неизбежного спада в 2022 году — Мишустин

Российская экономика в 2022 году пережила неизбежный, но при этом умеренный спад и вернулась на траекторию роста.

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Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным докладом в Госдуме. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале правительства РФ.

Глава кабмина напомнил, что весной прошлого года аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. «Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста», — констатировал Мишустин.

Он указал на то, что сейчас даже международные организации прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 года и ожидают выхода на темпы роста ее валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году.

Мишустин отметил, что такую стойскость экономическая система РФ проявляет не в первый раз. «В ковидный 2020-й она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось. Тот кризис мы прошли увереннее многих западных стран, где снижение ВВП было намного больше», — сказал он.

По словам председателя правительства, кабмин продолжил создавать благоприятные условия для частной инициативы и привлечения капитала; в результате за минувшие 12 месяцев увеличение инвестиций продолжилось почти на 5%.

