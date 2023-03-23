Эксперт: позиция Правового управления Госдумы настораживает

Даже избавившись от уголовного преследования за истечением срока давности, подозреваемые в нетяжких преступлениях все равно имеют мало шансов доказать свою невиновность. Такого мнения придерживаются эксперты аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ. Кроме того, необходимо, по словам представителя аппарата, скорректировать порядок исчисления сроков производства предварительного расследования по уголовным делам.

Накануне в Госдуме прошел первое чтение законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части прекращения уголовного преследования по истечении установленного срока предварительного расследования по реабилитирующему основанию)». Будущим законом предусматривается запрет на задержание подозреваемых по истечении срока давности уголовных преступлений за исключением тех, которые караются смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

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«Законопроектом устанавливаются предельные сроки расследования после истечения давности уголовного преступления. Для тяжкого и особо тяжкого преступления такой срок составит один год, для преступлений средней тяжести — 3 месяца, небольшой тяжести — 2 месяца. Если в указанный период дело не будет передано в суд или не будет прекращено по иному основанию, то уголовное преследование подлежит прекращению в связи с непричастностью лица к совершению преступления», — сообщает официальный сайт Минюста РФ.

Помимо того, проектом федерального закона вводится запрет задержания и заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого, если сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли. «Такие изменения позволят обеспечить высокий уровень гарантий прав лиц, подвергнутых уголовному преследованию», — полагают в министерстве юстиции.

«Законопроект был подготовлен исходя из требований Конституционного Суда, изложенном в принятом в июле прошлого года Постановлении N°33-П, в котором констатировал, что никто не должен находиться под угрозой применения уголовной ответственности неограниченное время (за редкими исключениями, обусловленными тяжестью и направленностью деяния). Сейчас законодатель реализует этот постулат КС в Уголовно-процессуальном кодексе, — прокомментировала ситуацию для "Эксперта" заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталья Рябова. — Авторы предлагают ограничить сроки предварительного расследования по делам, у которых сроки давности привлечения к уголовной ответственности уже истекли. Пока что действует норма, согласно которой уголовное дело не может быть прекращено, если обвиняемый не соглашается на прекращение по срокам, которое является нереабилитирующим, и продолжает настаивать на своей невиновности».

Как отметила Наталья Рябова, в законопроекте говорится, что подозреваемый/обвиняемый должен быть оправдан автоматически, если следствию не удалось передать дело в суд через определенны промежуток времени после истечения срока давности (чем преступление тяжелее, тем это промежуток дольше). Меры пресечения и задержания по истечении срока давности также не могут применяться (кроме обвинений, подразумевающих смертную казнь или пожизненное лишение свободы). «Безусловно, мы поддерживаем эту позицию. Если следствие в установленные законом сроки так и не сумело собрать доказательства, достаточные для формирования обвинительного заключения и передачи дела в суд, то это не вина подозреваемого или обвиняемого. И он не должен находиться под следствием бесконечно только потому, что не хочет отказываться от своей невиновности», — указала юрист.

Вместе с тем, собеседница «Эксперта» обратила внимание на ряд недоработок будущего закона. «Настораживает позиция Правового управления Госдумы: его эксперты считают, что заменять нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования на реабилитирующие в обязательном порядке излишне. Ссылаясь на порядок, установленный КС в качестве временного, они исходят из возможности прекратить уголовное дело по нереабилитирующим основаниям без согласия подозреваемого/обвиняемого, который затем будет вправе обжаловать это решение в суде. При том, что, к сожалению, практика обжалования идет по формальному пути, и шансов на пересмотр решения будет немного», — заявила Наталья Рябова.

Кроме того, в законопроекте речь идет об истечении установленных сроков производства предварительного расследования, но в течение этих сроков не включается время, когда производство по уголовному делу приостановлено, что, по словам Натальи Рябовой, опять же позволит опять же затягивать сроки нахождения лица под дамокловым мечом уголовного преследования. «Статья 208 УПК РФ предусматривает целый ряд оснований для приостановления, включая самое распространенное — за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Наличие по делу подозреваемого не мешает применению нормы. Поэтому представляется важным урегулировать и вопрос с приостановлением», — заключила эксперт.