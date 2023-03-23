В 2022 году небольшие компании получили от властей около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки

Правительство РФ в 2022 году направило небольшим компаниям около 1,25 трлн руб. кредитной поддержки.

Об этом в ходе выступления с ежегодным отчетом в Госдуме сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что сектор малого бизнеса обеспечивает пятую часть ВВП России и примерно треть рабочих мест. «Именно небольшие организации первыми почувствовали нарушение логистических цепочек. Им надо было оказать помощь. В общей сложности предоставили почти 1,25 трлн рублей кредитной поддержки», — рассказал глава кабмина.

Мишустин напомнил, что власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших организаций, сократив срок оплаты до семи дней и подняв аванс до половины суммы. «В итоге за три года объем закупок у малого и среднего бизнеса почти удвоился и превысил семь триллионов рублей», — констатировал он.

Министр также отметил, в рамках поддержки малого бизнеса были продлены сроки уплаты по упрощенной системе налогообложения и страховых взносов, что позволило сэкономить бизнесу более 800 млрд руб.; для компаний с минимальным числом сотрудников и доходом не более 60 млн руб. внедрен новый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.

