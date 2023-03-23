Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала порноактрису

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптопредпринимателя Джастина Сана и три его стопроцентные компании в незарегистрированном предложении и продаже таких криптоактивов как Tronix (TRX) и BitTorrent (BTT), а также в манипулировании вторичным рынком этих активов.

Как отмечается в сообщении SEC, еще по делу проходят восемь «знаменитостей», которые рекламировали данные инструменты, не раскрывая при этом, что за свои действия они получали компенсацию. Среди них – известная порноактриса Кендра Ласт, имеющая множество «наград» за «достижения» в своей «отрасли».

SEC утверждает, что Сан и его компании предлагали и продавали TRX и BTT в качестве инвестиционного инструмента через несколько незарегистрированных «баунти-программ», которые «заинтересованные стороны» продвигали в социальных сетях.

«Д. Сан платил знаменитостям с миллионами подписчиков в социальных сетях, чтобы они рекламировали незарегистрированные предложения, в то же время специально указывая, чтобы они не раскрывали свою компенсацию», — утверждает американский регулятор.

При этом SEC обвиняет предпринимателя в манипулировании рынком, утверждая, что он «организовал схему искусственного раздувания объема торгов TRX на вторичном рынке». Доход от незаконных операций оценивается в $31 млн.

Кендра Ласт и еще 5 «знаменитостей» согласились выплатить штрафы в совокупном объеме более $400 000, не признавая и не отрицая выводы SEC, говорится в сообщении Комиссии.

