Макрон толкает Францию к хаосу

Во Франции накаляются страсти. Вчера, 22 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжит реформу пенсионной системы, вызвавшую бурное негодование французов, и сравнил протестующих с бунтовщиками, штурмовавшими Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года. «Бунтовщики», похоже, еще не уставшие от двух месяцев борьбы с пенсионной реформой, которую Макрон с правительством приняли без утверждения Национальной ассамблеей, воспользовавшись Конституцией, отвечают президенту и правительству новыми забастовками и акциями протеста.

Французы, похоже, начинают привыкать к тому, что в стране не работает транспорт: не ходят, например, поезда и не летают самолеты. Оператор железных дорог SNCF в очередной раз предупредил о серьезных сбоях в работе транспортной системы и об отмене как минимум половины рейсов скоростных поездов. Достаточно сказать, что в Париже 23 марта вышла из депо лишь каждая пятая электричка.

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Будет очень сильно ограничено движение и на большинстве линий столичного метро. Оператор метро RATP попросил пассажиров по возможности работать на дому.

Управление гражданской авиации Франции DGAC попросило авиакомпании отменить десятки рейсов в главных аэропортах страны: сократить на 30% рейсов в парижском аэропорту «Орли», а также на 20% в марсельском «Провансе», тулузском «Бланьяке» и лионском «Сент-Экзюпери».

Президент Макрон заявил в среду в телевизионном интервью, что пенсионная реформа необходима для приведения в порядок государственной финансовой системы. Возможно, ему не следовало сравнивать демонстрантов и забастовщиков со сторонниками Трампа, попытавшимися захватить два с небольшим года назад здание Конгресса в столице США, и бразильцами, которые захватили парламент Бразилии в прошлом году после поражения на президентских выборах Жаира Болсанару, потому что это сравнение вызвало новый взрыв гнева как на улицах, так и в соцсетях. На них не подействовало признание Макроном ошибочности действий, потому что ошибку он видит лишь в том, что недостаточно убедительно объяснил задачи реформы пенсионной системы и ее необходимость. Естественно, не понравились французам и слова главы государства о том, что правительство «не может согласиться с бунтовщиками и фракциями».

Опросы показывают, что большинство французов выступают против пенсионной реформы, которая поднимает возраст выхода на пенсию с нынешних 62 до 64 лет. Они поддерживают профсоюзы, которым больше всего не понравилось решение обойтись при принятии закона о пенсионной реформе без голосования в парламенте.

К примеру, интерактивный опрос 1100 взрослых французов, проведенный 17-20 марта по заказу журнала Challenges, показал, что 61% опрошенных считают незаконным преследование бастующих. Согласно результатам недавнего опроса социологической организации Elabe 68% респондентов заявили, что первым делом им в голову приходит слово «гнев», когда они думают о преследовании участников забастовок.

Глава фракции консервативных «республиканцев» в Национальной ассамблее Оливье Марло попросил Макрона начать переговоры с профсоюзами. Он также подчеркнул, что хотя и поддерживает пенсионную реформу в принципе, президент должен «изменить свое поведение».

Здесь следует напомнить, что Эмманюэль Макрон неоднократно обещал особенно, естественно, во время предвыборных кампаний больше прислушиваться при принятии решений к мнению простого народа. Очередное невыполнение этого обещания привело к тому, что его популярность сейчас упала до рекордно низкого уровня после движения Желтых жилетов в начале 2019 года. По данным опроса Ifop, опубликованным в прошлое воскресенье в издании Le Journal du Dimanche, его деятельность на посту президента одобряет лишь 28% участников опроса.

По состоянию на 22 марта, по данным МВД Франции, полиция задержала более 850 участников акций протеста. Понять власти тоже нетрудно, потому что профсоюзы бьют по самым больным местам. Например, из-за забастовок работников нефтеперерабатывающих заводов, по данным AFP, почти на каждой автозаправке в стране закончился как минимум один вид топлива. Однако несомненно наиболее заметным и ощущаемым в прямом смысле этих слов проявлением забастовок являются растущие с каждым днем горы мусора на улицах Парижа. Французские уборщики мусора бастуют уже не первый день.

Эмманюэль Макрон по понятным причинам исключает внеочередные парламентские выборы, серьезные перестановки в правительстве и, что самое главное, ослабление реформы.

«Мы не видим никаких попыток захватить власть или сменить правительство, — приводит Bloomberg слова социолога Мишеля Вьюворки, специалиста по протестным движениям. — В обществе существует (сильная) жажда демократии и оппозиции миру, организованному технократами, а также гнев от ощущения, что вас презирают».