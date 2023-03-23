Схватка за «Манчестер Юнайтед» вышла на финишную прямую

В среду 22 марта в 21.00 по Гринвичу истек последний срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтеда» (МЮ), 20-кратного чемпиона Англии по футболу и неоднократного победителя Лиги чемпионов. Покупателей оказалось двое: шейх Яссим бен Хамад аль Тани, член правящей семьи Катара, и британский миллиардер Джим Рэтклифф, действующий через компанию INEOS Group. Заявки были представлены, как сообщает издание Daily Mail, буквально за считанные секунды до того, как часы пробили 9 часов вечера и торги были прекращены. Оба претендента предложили нынешним владельцам знаменитого футбольного клуба, братьям Глейзерам из Америки, приблизительно по 5 млрд фунтов стерлингов.
И шейх Яссим, уверенный в победе, и сэр Джим Рэтклифф намерены купить полный пакет акций МЮ. Катарский шейх в случае приобретения 100% акций клуба планирует крупные инвестиции в стадионы, инфраструктуру, главную команду и академию, где тренируются юные таланты, которые со временем могут выйти на поле в красных футболках.
Шейх из Катара не оригинален в своих дальнейших намерениях. Приблизительно, такие же планы в отношении самого известного английского футбольного клуба в случае победы на торгах и у Рэтклиффа, который болеет за него всю жизнь. Британский миллиардер даже разработал долгосрочный план по возрождению былой славы клуба.
Точные суммы предложений не называются. Неизвестен ответ и на главный вопрос: кто станет новым хозяином МЮ? Известно только, что результат торгов станет известен нескоро. При этом нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что нынешние владельцы «красных дьяволов» (самое, пожалуй, распространенное название клуба из Манчестера) отвергнут оба предложения и откажутся продавать команду. Формальное основание для этого есть - оба претендента не выполнили главное требование Глейзеров: минимальная сумма заявки должна быть не меньше 6 млрд ф.ст. Но даже при продаже клуба, как неоднократно заявляли Глейзеры, они не разорвут отношения с МЮ полностью.
Очевидно, что сумма, запрашиваемая американцами, сильно завышена. Достаточно сказать, что действующий рекорд продажи спортивной команды принадлежит Национальной футбольной лиге США (американский футбол): клуб «Денвер Бронкос» был продан в прошлом году за 3,71 млрд ф.ст.
Пока все обсуждали шансы конкурентов, поздно вечером из Манчестера пришла неожиданная новость. И шейх Яссим, и Джим Рэтклифф отозвали свои заявки, потому что, как выяснилось, Глейзеры продлили торги еще на 48 часов. Оказалось, что в борьбу за МЮ готовы вступить еще 8 претендентов, которые готовят свои заявки к девяти часам вечера пятницы 24 марта.