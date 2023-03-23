Схватка за «Манчестер Юнайтед» вышла на финишную прямую

В среду 22 марта в 21.00 по Гринвичу истек последний срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтеда» (МЮ), 20-кратного чемпиона Англии по футболу и неоднократного победителя Лиги чемпионов. Покупателей оказалось двое: шейх Яссим бен Хамад аль Тани, член правящей семьи Катара, и британский миллиардер Джим Рэтклифф, действующий через компанию INEOS Group. Заявки были представлены, как сообщает издание Daily Mail, буквально за считанные секунды до того, как часы пробили 9 часов вечера и торги были прекращены. Оба претендента предложили нынешним владельцам знаменитого футбольного клуба, братьям Глейзерам из Америки, приблизительно по 5 млрд фунтов стерлингов.

И шейх Яссим, уверенный в победе, и сэр Джим Рэтклифф намерены купить полный пакет акций МЮ. Катарский шейх в случае приобретения 100% акций клуба планирует крупные инвестиции в стадионы, инфраструктуру, главную команду и академию, где тренируются юные таланты, которые со временем могут выйти на поле в красных футболках.