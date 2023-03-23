«Мечел» тянут вниз проблемы с логистикой

«Мечел» раскрыл сегодня производственные показатели за IV квартал 2022 г. и весь прошлый год. Данные баланса компания пока не разглашает.

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Производство угля в целом за год практически не изменилось, но при этом сократилось на 10% в последнем квартале. Чугуна было выпущено на 2% больше за год и на 10% — за IV квартал. Динамика по производству стали выглядит, соответственно, как +1% и +6%.

При этом серьезно снизилась реализация продукции. Так, концентрата коксующегося угля в 2022 г. было продано на 9%, а спад в последнем квартале и вовсе достиг 20%. Объем отгрузки углей PCI (пылеуглеродное топливо) сократился на 14% за год и на 13% за последний квартал.

В то же время, отмечается рост продаж сортового проката на 7% за год — при их снижении на те же 7% в последнем квартале.

Генеральный директор «Мечела» Олег Коржов объясняет снижение продаж ограничениями, введенными на экспорт российской продукции, и логистическими проблемами.

«В 2022 году компания функционировала в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры угольного рынка, а также логистических сложностей, вызванных геополитическими факторами и ограниченной пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Мы полагаем, что процесс так называемой ребалансировки рынка сырьевых товаров продолжится и в текущем году», — отметил он.

Инвесторы отреагировали на эту информацию продажей бумаг компании: обыкновенные акции «Мечела» сегодня к обеду теряли около 2%, а привилегированные — более 1%. При этом Индекс Мосбиржи снижался всего на треть процента, так что обе бумаги входят в число аутсайдеров.

Рынок опасается, что снижение объема продаж в совокупности со значительным ростом тарифов на железнодорожные перевозки сильно ухудшит финансовые показатели предприятия. Можно также предположить, что увеличение складских запасов «Мечела» будет заставлять компанию снижать цены на свою продукцию и в дальнейшем.

Динамика обыкновенных и привилегированных акций компании неодинакова. «Обычка» с третьей декады октября прошлого года находится в восходящем тренде, подорожав за это время на 75%. «Префы» же показывает более скромную динамику. Выраженный рост бумаги начался лишь ближе к концу года, а сама акция за последние 3 месяца подорожала чуть менее, чем на 30%. При этом стоит отметить, что волатильность обыкновенных акций «Мечела» намного выше, чем привилегированных. Они быстрее растут, но и сильнее падают при ухудшении рыночной ситуации.

По итогам 2021 г. «Мечел» не стал выплачивать дивиденды, хотя с 2012 г. раз в год распределял часть прибыли среди владельцев привилегированных акций, а до этого — и среди держателей обыкновенных. Вопрос о дивидендах за 2022 г. на сегодня остается открытым.

Обе бумаги «Мечела» сейчас торгуются на технических сопротивлениях, но в целом взгляд на них умеренно-позитивный.

«При текущих ценах компания может продолжать снижение долговой нагрузки, а также инвестировать в производство, восстанавливая операционные метрики», — пишет в своем обзоре эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв.