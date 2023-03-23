«В сходной ситуации»: Медведев зачитал представителям ОПК телеграмму Сталина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев зачитал военным и руководителям российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) телеграмму Иосифа Сталина 1941 года. В ней говорилось о том, что будет с руководством завода, если оно нарушит долг перед Родиной по выпуску военной продукции. Видео с заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

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«Не могу не обратить вашего внимания на то, каким образом оценивалась такая работа в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны. Зачитаю одну телеграмму», — заявил Медведев.

Он процитировал телеграмму Сталина от 17 сентября 1941 года, направленную по спецсвязи в Свердловск директору «Уралмашзавода» Борису Музрукову.

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин», — процитировал Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в условиях специальной военной операции обязательства складываются «не из исполнения годовых обязательств, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году».

«Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими, а если их не было, то сами понимаете, что происходило», — добавил Медведев.

