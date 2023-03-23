Медведев заявил, что арест Путина по решению МУС был бы равносилен объявлению войны России

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы Минюста ФРГ Марка Бушмана, который заявил о готовности выполнить требование Международного уголовного суда и арестовать президента РФ Владимира Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

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Отрывки из интервью Медведева журналистам опубликованы в его Telegram-канале.

«Вот он же юрист вроде как, он понимает, что это значит?» — задался вопросом Замглавы Совбеза, отметив, что арест российского лидера по решению МУС — нереализуемый сценарий, но если это произойдет, то будет равносильно объявлению войны России.

«Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!» — подчеркнул Медведев. В этом случае, предупредил он, «все наши средства, ракетные и прочие, полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее».

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявив их ответственными за «незаконную депортацию» детей с территорий, где ведутся боевые действия, в Россию. В Кремле сообщили, что президент не принимает решение «близко к сердцу», а Следственный комитет РФ завел дело против судей и прокурора МУС Карима Хана.