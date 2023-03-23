Медведев заявил, что российский ОПК в 2023 году произведет 1500 танков

Российский оборонно-промышленный комплекс в 2023 году произведет 1500 танков.

Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, то есть мы истратим все — вот бесконечные их разговоры: "Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты" и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделаем», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Рассуждая о существующих возможностях российского ОПК, Медведев отметил, что модернизация этой отрасли началась около пятнадцати лет назад. Он подчеркнул, что за минувший год оборонно-промышленный комплекс в РФ изменился еще больше, поскольку «идет от потребности специальной военной операции» — предприятия работают на полную мощность, производя самые современные виды вооружений. «Да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», — сказал Медведев.

В качестве примера зампред Совбеза привел танк Т-90М «Прорыв», который, по его словам, является лучшим танком в мире и превосходит западные Leopard, Challenger, и Abrams. «Все время вспоминают этот самый HIMARS — это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — заявил также Медведев.

Кроме того, он рассказал, что недавно читал телеграммы Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса и сообщил, что хочет «зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить».