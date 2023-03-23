Минобороны РФ сообщило о сбитом в Харьковской области украинском Су-24

Министерство обороны рассказало о ходе специальной военной операции.

Согласно сводке ведомства, на Купянском направлении потери ВСУ составили до 70 военных, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США. На Красно-Лиманском направлении поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Терны (ДНР); за сутки там уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 250-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20», — указывается в сообщении Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР). Общие потери противника на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сообщается также в сводке российского оборонного ведомства.