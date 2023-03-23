Мишустин раскрыл некоторые детали кейса «как устоять перед невиданными санкциями»

Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о работе правительства за 2022 год. Как отметил, предоставляя слово главе кабмина, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, прошлый год для России был «годом вызовов и их преодоления». Выступающий с ним согласился.

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«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», — заявил Михаил Мишустин, подчеркнув, что «главной целью был именно российский народ».

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Соответственно, развитие социальной сферы и, в частности, повышение качества жизни и благополучия граждан было, по словам Михаила Мишустина, одним из главных приоритетов в работе кабмина.

«В условиях санкционного давления и вызванного им инфляционного всплеска основным направлением нашей работы стала поддержка доходов людей. Поэтому в особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум — с 1 июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%, а значит, доходы 15 миллионов человек удалось сохранить», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что речь, в том числе, идет о семьях с детьми, оказавшимся в «непростой жизненной ситуации»: «Мы делаем помощь им максимально адресной, чтобы она учитывала жизненные обстоятельства. С 1 апреля прошлого года расширили ежемесячную выплату на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет: её размер в среднем от 6 до 12 тыс. рублей в месяц на ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации — и тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят».

По словам премьера, в условиях санкционного давления сохранилась и даже была расширена программа материнского капитала. Кроме того, были дважды проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. «Таким образом, их средний размер за прошлый год увеличился примерно на 3 тыс. и превысил 20 тыс. рублей», — резюмировал Мишустин, добавив, что в этом году все меры поддержки были распространены и на «новые территории».

Как отмечает к.э.н., заместитель декана по науке экономического факультета РУДН Елена Григорьева, получателями единого пособия должны стать семьи, в которых воспитывается порядка 10 млн детей. На это в бюджет заложено 1,7 трлн рублей. И это далеко не все — тема социальной поддержки получила серьезное развитие и в бюджете 2023 года.

«Расходы на социальную политику заложены в размере 7,34 трлн руб., это самый большой удельный вес из всех открытых расходов в бюджете», — говорит Григорьева.

При этом она отмечает, что поддержку участников СВО (и их семей) можно выделить как второй приоритетный блок социальной политики государства.

«Для семей мобилизованных граждан были введены кредитные каникулы, полное списание кредитного долга при получении инвалидности или гибели военнослужащего, сохранение рабочих мест за мобилизованными, освобождение от пеней за просрочку по услугам ЖКХ, и др.», — поясняет эксперт.

«Работа социального блока в 2022 году соответствовала ранее заданному правительством Мишустина тренду на высокоточную настройку и перманентную ревизию мер социальной поддержки для разных благополучателей. Решения в социальной сфере становятся более адресными и настраиваются под запросы разных социальных групп», — комментирует результаты прошлого года к.п.н., заместитель руководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог» Никита Сетов.

«Первый масштабный опыт такой работы Правительство приобрело в пандемию, сегодня в приоритете — участники СВО, их родные и близкие, а также широкая социальная страта семей с детьми», — отмечает он.

По словам эксперта, в данном контексте важны не только конкретные решения, а и общий подход правительства к работе с этими группами.

«Настройка системы поддержки семей с детьми в целом завершена, ее результат — единое пособие, действующее с января 2023 года и учитывающее различные жизненные ситуации», — говорит Сетов.

«Формирование системы поддержки участников СВО и их семей еще продолжается, но все ключевые решения приняты, сейчас основная задача — обеспечить бесперебойность получения всех мер поддержки с минимальными затратами для их получателей. Важную роль в этом должен сыграть специальный фонд для поддержки ветеранов спецоперации и семей погибших её участников, о котором говорил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 февраля. Очевидно, что стоит ожидать и новых решений в части реабилитации и ресоциализации участников СВО для их ускоренного возврата к привычной жизни», — добавляет Никита Сетов.

«Заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования»

Впрочем, адресная господдержка не в силах решить все проблемы граждан. В первую очередь их благополучие зависит от состояния региональных экономик.

«Сила России в ее регионах. Их развитие — еще один наш приоритет. Мы создали для их экономик новые возможности», — подчеркнул в своем выступлении Михаил Мишустин.

Он отметил, что в течение прошлого года Правительство предоставило бюджетам субъектов почти 4 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

«Конечно, не во всех регионах ситуация была одинаковая. Исходные условия в них разные, и экономика нередко тоже существенно отличается. Тем не менее в большинстве субъектов налоговые и неналоговые доходы бюджетов повысились в среднем на 13%, мы это внимательно мониторим, и составили почти 15,5 трлн рублей. Но это общая картина. Мы понимаем это. Видим, что основное падение происходило у регионов, которые были очень сильными — нефтедобывающими», — заявил премьер-министр.

«Наиболее значительный вклад внесли поступления от налога на прибыль компаний, — дополняет картину Елена Григорьева. — Но в отдельных регионах именно безвозмездные поступления из федерального бюджета обеспечили хороший показатель. Итак, только тридцать пять регионов зафиксировали профицит консолидированного бюджета».

В числе позитивных решений, направленных на поддержку субъектов РФ, эксперт выделяет упрощение закупочных процедур на муниципальном уровне, реструктуризацию кредитов и замещение банковских заимствований бюджетными кредитами.

На последних сделал акцент сам Михаил Мишустин: «Разработали механизм, который позволил существенно снизить и нагрузку на региональные финансы. По поручению главы государства заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования — на 720 млрд рублей. Это позволило регионам сэкономить свыше 65 млрд на обслуживании государственного долга».

«Однако все это не снимает необходимости решать проблему жестких бюджетных ограничений для регионов, — комментирует ситуацию заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова. — Их расходные обязательства (прежде всего социальные) растут, а экономический спад приводит и к сжатию доходной базы по многим видам поступлений. Зависимость регионов от трансфертов или бюджетных кредитов из федерального бюджета становится все сильнее», — отмечает она.

«Большинство субъектов РФ в этой ситуации вынуждено ограничивать свои расходы. Например, в 2022 году ни один субъект РФ не профинансировал плановые расходы на 100%. И прежде всего под ограничения подпадают расходы инвестиционного характера — хотя именно такие расходы сейчас очень важны для создания основы для развития региональных экономик», — подчеркивает Вера Кононова.

По словам аналитика, в данном контексте большое значение имеет предоставление правительством новых видов бюджетных кредитов, направленных на улучшение инфраструктурной обеспеченности регионов — инфраструктурных бюджетных кредитов, плановый объем которых в 2021-2025 годах должен составить 1 трлн. руб. В 2023 году было принято решение об увеличении этого объема еще на 300 млрд руб.

«Вместе с тем, для развития транспортной, логистической, коммунальной, социальной и иной инфраструктуры, недостаток которой сейчас сдерживает развитие бизнеса (особенно в сфере переработки сырья и сельхозпродукции), необходимо дальнейшее расширение финансирования строительства инфраструктурных объектов. Это целесообразно осуществлять не только через инфраструктурные бюджетные кредиты, но и путем развития финансового рынка», — рассуждает Кононова.

«Планируется увеличить объёмы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок»

«Будем реалистами: внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее мы рассчитываем, что уже в 2024-м период адаптации завершится, Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития», — заявил Мишустин.

При этом, как уже неоднократно отмечалось, основой для адаптации и дальнейшего прогресса должна стать устойчивость финансовой системы и экономики в целом. Михаил Мишустин подчеркнул, что в 2022 году руководство страны смогло ее обеспечить.

«В марте прошлого года по поручениям президента правительство и Банк России подготовили меры по стабилизации ситуации в сфере финансов. Благодаря быстрым и четким действиям руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков. Мы избежали внешней блокировки торговых операций внутри страны. Во многом за счет ранее выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуры. А замещение доллара и евро в нашей внешней торговле позволило расширить операции с дружественными государствами», — заявил глава кабмина.

«В 2022 году санкционные риски утраты финансовой стабильности были на очень высоком уровне, — подтверждает Елена Григорьева. — Банк России проводил политику поддержки финансовых институтов, чтобы обеспечить в первую очередь, бесперебойное проведение платежей и обеспечение ликвидности на требуемом уровне. Регулятор активно использовал влияние процентной ставки на финансовый рынок. Кроме того, в начале 2022 года были введены валютные ограничения — обязательная продажа валютной выручки, что привело к улучшению ситуации с валютной ликвидностью, также курс рубля находился на приемлемом уровне», — перечисляет меры, к которым пришлось прибегнуть российскому ЦБ, замдекана по науке экономического факультета РУДН.

Но даже в условиях санкционных угроз, и особенно в таких условиях, российский финансовый рынок должен развиваться, давая тем самым импульс (и ресурсы) для тех самых адаптации экономического развития. А текущая политика отечественного регулятора, по мнению Веры Кононовой, это развитие сдерживает.

«И здесь роль правительства скорее заключается в сглаживании последствий этой чрезмерно жесткой политики Банка России. В условиях высоких процентных ставок и установления Банком России иных ограничений на кредитование, правительство субсидирует часть процентных расходов для приоритетных отраслей экономики — сельского хозяйства, ряда отраслей машиностроения и других. Сейчас детальные сведения о расходах бюджета не раскрываются, но в 2019-2021 годах суммарные расходы на предоставление таких субсидий исчислялись несколькими сотнями миллиардов рублей. При этом, учитывая резкий подъем ключевой ставки Банком России в 2022 году, можно предположить, что объем расходов на субсидирование процентных ставок по таким кредитам еще более возрос», — считает замначальника отдела аналитических исследований ИКСИ.

По ее мнению, в сложившихся условиях реализация правительственных программ по субсидированию процентных ставок играет одну из ключевых ролей для развития экономики.

«Выработка совместной политики с Банком России, направленной на обеспечение доступности заемных средств для реализации инвестиционных проектов — например, через изменение нормативов для банков, дающих им возможность выдачи бизнесу доступных, или через развитие облигационного рынка — сняла бы необходимость в таких расходах федерального бюджета и обеспечила бы значительную бюджетную экономию», — считает Кононова.

В правительстве признают, что должен быть и другой способ привлечения негосударственных ресурсов в экономику. И основные вехи этого пути кабмин уже наметил.

«Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт, но это хорошая возможность, для того чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор, расширить набор инструментов для привлечения длинных денег в экономику. Планируется увеличить объёмы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Для повышения привлекательности новых механизмов появится единый налоговый вычет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство», — сообщил Михаил Мишустин.

Итак, правительство не просто держит удар («равного по силе которому в новейшей истории не было»), но ставит амбициозные цели: «2022-й стал годом сложного адаптационного периода, пересборки хозяйственных связей. И, как сказал премьер в самом начале, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну ещё сильнее».