Мишустин заявил, что развитие регионов входит в число приоритетов правительства

От развития регионов и благополучия их жителей зависит процветание всей России.

Такую позицию в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сила России в ее регионах. Их развитие — еще один наш приоритет. Мы создали для их экономик новые возможности. Многим субъектам пришлось серьезно скорректировать свои расходы. И федеральный центр, естественно, их поддержал, понимая, насколько важно реализовать все проекты на местах, чтобы пользу от них ощутили сами жители», — заявил Мишустин.

Он отметил, что в течение года кабмин предоставил региональным бюджетам почти 4 трлн рублей.

Также глава кабмина рассказал о ходе благоустройства общественных пространств и туристических объектов в регионах. Премьер сообщил, что в 48 субъектах будут реализованы еще 80 комплексных решений по перезапуску мест, где жители смогут проводить свободное время. Он подчеркнул, что инвесторы проявляют большой интерес к региональным туробъектам.