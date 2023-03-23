Обратная сторона квот

Сибирское отделение профсоюза «Росуглепрофа» обратилось к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и начальнику регионального отделения РЖД Вадиму Владимирову с просьбой увеличить квоты на экспорт угля для компании «Востсибуголь» (КВСУ). Предприятие является крупнейшим по добыче угля в регионе и градообразующим для некоторых моногородов Иркутской области. Его закрытие означает безработицу и экономическую катастрофу для сотрудников. В ситуации решил разобраться «Эксперт».

Ограничение на перевозку

Сибирь богата запасами угля. Вот только по сравнению с другими полезными ископаемыми этот не самый дорогой. Тем не менее российский уголь с радостью закупают на востоке, а также используют для отопления сибирских домов. По итогам 2022 года экспорт угля в Китай вырос в 11,2% и составил 59,52 млн тонн.

Квоты на уголь введены не только в Иркутской области, но и, например, в Кузбассе, Хакасии, Бурятии и Туве. Регионы уже выражали негодование по поводу предлагаемых объемов перевозки, поскольку это значительно снизило объемы экспорта. Такие методы регулирования грузоперевозок стали возможны после приостановки правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре БАМа и Транссиба в марте 2022 года. Временный порядок ввели, чтобы освободить провозные способности Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь.

В марте 2023 года в Иркутской области установили квоту на вывоз угля в восточном направлении в размере 58,5 тыс. тонн. При этом на долю «Востсибугля» - самого крупного добытчика угля в регионе - пришлось только 8% (4,7 тыс. тонн). Позже удалось согласовать еще 27,9 тыс. тонн угля в месяц, то есть объем перевозки составил 32,6 тыс. тонн. Как уточнили «Интерфаксу» в «Востсибугле» раньше компания отгружала 150 тыс. тонн в месяц. Каким образом объемы сократились в 4,6 раза. Как считают в профсоюзе, сложившаяся ситуация «ставит под угрозу дальнейшую стабильную деятельность» «Востсибугля».

Поставки угля на внутренний рынок не самые рентабельные, однако за счет низкой стоимости угля до сих пор удается сдерживать рост тарифов на тепло- и электроэнергию в регионе. «Для КВСУ экспорт угля является не только способом получения прибыли, но единственным способом обеспечить выполнение социальных обязательств перед своими работниками», - говорится в письме «Росуглепрофа».

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране на фоне антироссийских санкций «Востсибуголь» реализует масштабные социальные проекты, индексирует зарплаты, занимается благоустройством городов, сохраняет льготные ипотечные программы, подчеркнули в профсоюзе. Таким образом, предприятие заинтересовано не только в обеспечении сотрудников рабочими местами, но и в создании благоприятных условий для жизни.

Административный ресурс

Активы «Востсибугля» расположены в моногородах - Усть-Илимске, Тулуне, Черемхово и являются градообразующими. На предприятиях компании работает порядка 5 тыс. человек. Кроме того, около 85% угля потребляется основным «энергетиком» Иркутской области - ОАО «Иркутскэнерго», который обеспечивает теплом большую часть области. Уголь также поставляют на предприятия Приангарья и в соседние регионы. Помимо этого, компания экспортирует уголь на международный рынок. В «Росуглепрофе» считают, что экспортные квоты между угледобывающими компаниями региона распределили несправедливо и настаивают на их пересмотре «с учетом существенного вклада в экономическое благополучие работников угольной промышленности и Иркутской области в целом», цитирует обращение профсоюза «Интерфакс».

Проблему моногородов трудно решить без вмешательства регионального и федерального правительства, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, СПбГУ Вадим Капусткин. «РЖД невыгодно возить только уголь, они хотят прибыли за счет более доходных грузов - это понятно и логично. Одними экономическими методами ситуацию не исправить, необходимо привлекать административный ресурс. Наиболее эффективно, на мой взгляд, создать альтернативу, дополнительные рабочие места в других компаниях. Это поможет решить проблему моногородов», - сообщил он в разговоре с «Экспертом».

Как считает генеральный директор Центра «Платформа» Алексей Фирсов, в данной ситуации пригодился бы комплексный подход к решению проблемы. «Моногорода уязвимы. И здесь, скорее всего, государство будет требовать от бизнеса дополнительной поддержки территорий. Вообще у нас нет механизма комплексной оценки тех или иных решений. Регулятор отрасли не думает о социальных последствиях: ищут простые решения - пусть бизнес платит.», - подчеркнул он в разговоре с корреспондентом издания.

В Сибири и на Дальнем Востоке более тяжелые условия проживания относительно европейской части, поэтому, когда есть спрос на какую-либо продукцию, то необходимо использовать все возможности для ее реализации, уверен директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Валерий Стенников. «Это увеличивает доход предприятий, значит поступления в бюджет. Сокращается безработица, население имеет повышенную зарплату. Нет поставок - это все не реализуется», - добавил он, комментируя ситуацию.

Сохранение угледобывающей отрасли Иркутской области обсуждалось на совещании замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова и главы региона Игоря Кобзева в середине марта. Губернатор попросил «Российские железные дороги» увеличить лимиты на вывоз угля на второй и третий кварталы 2023 года. По данным главы области, в этом году регион по железной дороге сможет экспортировать 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое меньше, чем было отгружено в 2022 году. При это в области готовы добывать больше угля, чтобы отправлять его на экспорт. По итогам совещания в федеральном правительстве пообещали проанализировать ситуацию.