Поддержать «малышей»

Поддержка малых сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и кооперативов – один из элементов продовольственной безопасности страны. При этом очевидно, что необходимо не только помочь им производить качественную и одновременно рентабельную продукцию, но и обеспечить для нее возможность попадания на рынок. Федеральные власти ведут последовательную работу в этом направлении. Так, в 2021 году правительство страны рекомендовало регионам развивать площадки для размещения нестационарных торговых объектов, с помощью которых фермеры могли реализовывать свою продукцию. В продолжение этой инициативы в начале 2023 года вице-премьер-глава Минпромторга России Денис Мантуров рекомендовал регионам организовать работу по размещению нестационарных и мобильных торговых объектов (НТО и МТО) в местах большого потребительского трафика – у входов в торговые центры и крупные магазины. Помимо малых производителей сельхозпродукции в число предпринимателей, которым предлагается оказывать подобную поддержку, вошли производители текстиля, одежды и обуви. Предполагается, что такие торговые места будут выделять на льготных условиях или на безвозмездной основе, без проведения торгов. Эксперты, представители региональных властей и участники рынка согласны с тем, что реализация предложенных мер может дать синергетический эффект, увеличив потребительскую активность благодаря расширению товарного ассортимента. Покупатель же получит расширение выбора качественных и доступных товаров.

Вскоре после появления сообщений о рекомендации Минпромторга ряд регионов сообщили о том, что проработка инициативы ведется, более того, уже имеется успешный опыт по реализации подобных решений. «Предложение носит рекомендательный характер, но возможности для его реализации в нашем регионе имеются. Более того, есть немало удачных примеров соседства НТО, в том числе реализующих местную продукцию, с крупными торговыми центрами», – заявила заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ирина Гракова.

При этом чиновница подчеркнула, что необходимо обеспечить комфортабельность и технологичность таких павильонов и киосков, а также их соответствие архитектурно-художественному облику населенных пунктов. «Грамотно выстраивая эту работу, мы получим синергетический эффект с общим увеличением и покупательского трафика, и продаж», - добавила Ирина Гракова.

На необходимость «синхронизации» внешнего облика таких торговых точек с торговыми центрами обратил внимание и вице-президент Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан Павел Люлин. «Инициатива о размещении НТО будет работать при условии, что дизайн таких киосков будет согласован с концепцией торгового центра, или торговой сети, рядом с которыми он располагается, не пересекаться с товарными группами арендаторов внутри самого ТЦ. Есть примеры того, как в ряде ТЦ уже используют форматы киосков или фудтраков, и выглядит это вполне эстетично, и кроме того приносит доход. Думаю, что при соблюдении этих условий такие НТО будут полезны в качестве арендаторов», - сказал он.

При этом трафиком крупных торговых центров при реализации новой концепции смогут воспользоваться и совсем небольшие участники рынка, которые ранее не могли себе позволить аренду внутри таких ТЦ. Также это освобождает небольшие предприятия от довольно строгих требований, которые необходимо выполнять, чтобы их продукция попала на прилавки сетевых магазинов: достаточно большой объем производства, соблюдение жесткого графика и поставка в распределительные центры, расположенные зачастую в других регионах.

Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами ООО «Лента» - ведущего многоформатного продуктового и FMCG-ритейлера - рассказала, что компания имеет положительный опыт организации НТО на прилегающих к гипермаркетам территориях. «У нас есть практика размещения нестационарных объектов торговли и сезонных ярмарок на парковках наших гипермаркетов. Располагая большими площадями на парковках магазинов, мы видим возможность взаимовыгодного партнерства с предприятиями малого и среднего бизнеса в регионах присутствия компании. При этом мы стараемся дополнить предложение гипермаркетов с помощью дополнительных форм торговли, т.е. предложить нашим покупателям продукцию или услуги, которых у нас по каким-то причинам нет. Это позволяет нам привлекать покупателей в наши магазины и предоставлять предпринимателям возможности реализации своей продукции», - сказала она. По состоянию на 31 декабря 2022 года под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 561 супермаркет и магазин «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,79 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России.

Павел Люлин также считает, что наилучший эффект можно получить, если грамотно управлять предлагаемым ассортиментом. «Конечно, конкуренцию никто не отменял, именно поэтому необходимо «разводить» арендаторов по товарным группам. С другой стороны - известно, что в торговом центре место на входе является не самым эффективным, т.к. мимо него люди проходят, стремясь зайти глубже в ТЦ и начать шоппинг там. Такая же судьба может быть и у НТО, если они окажутся качеством, сервисом и продукцией ниже уровня ТЦ», - отметил он.

С ним согласен и президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владлен Максимов. «Многоформатность генерирует дополнительный поток покупателей. Если грамотно это все сделать, не доводить до абсурда, дать людям возможность работать на потоках крупного бизнеса со своим товаром, не таким же, как в этом торговом центре продается, то, мне кажется, от этого выиграют все, включая и торговый центр тоже», - уверен он.

Владлен Максимов считает, что, помимо непосредственной поддержки предпринимателей, эта инициатива направлена еще и на защиту такого рода формы бизнеса. «Региональным властям посылается сигнал, что государство поддерживает нестационарные, мобильные объекты. Потому что во многих регионах эти объекты продолжают «прессовать», сносить, оптимизировать, как они говорят. А тут государство за подписью вице-премьера говорит: нет, вы подумайте, куда их поставить», - пояснил вице-президент «Опоры России».

Федеральное правительство за последние годы сделало ряд важных шагов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Субъекты МСП обеспечивают занятость свыше 29 млн россиян – около 40% всех работников, занятых в отечественной экономике. Благодаря принимаемым мерам малый и средний бизнес выстоял в самые кризисные моменты и может стать одной из опорных точек для дальнейшего развития страны. Поэтому, помимо его федеральной поддержки, необходимо содействие регионов и крупного бизнеса, о чем и заявил Минпромторг своей инициативой. Положительный эффект для всех очевиден: крупные игроки получают дополнительный покупательский трафик, малый бизнес – доступ к массовым потокам покупателей. Регионы, поддерживая инициативу, развивают городскую среду, создавая новые центры притяжения деловой и культурной активности. Каждый новый фудтрак, киоск, любой нестационарный торговый объект – это дополнительный вклад в российскую экономику. Поэтому общая задача - чтобы таких объектов появлялось как можно больше.