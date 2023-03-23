Поставки платины из России в КНР увеличились почти в 300 раз

В январе-феврале текущего года Россия нарастила поставки платины в КНР в 279 раз в физическом выражении по сравнению с этим же периодом 2022 года — с 5,99 кг до 1,67 т. В денежном выражении поставки увеличились в 265 раз — с $0,2 млн до $53 млн.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая. Отмечается, что аналогичный показатель по платине подскочил в 279 раз в физическом выражении (с 5,99 кг до 1,67 т), в денежном выражении — в 265 раз (с $0,2 млн до $53 млн). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 (с 0,32 т до 2,72 т) и в 5,6 раза (с $27 млн до $152 млн) соответственно. Экспорт родия, который также используется в производстве катализаторов различного назначения, в физическом выражении выросли в семь раз, с 26,2 кг до 0,19 т, в денежном — в шесть (с $13 млн до $76 млн).

При этом в прошлом году поставки платины из РФ в КНР снизились на трерть (33%), до 8,99 т (в денежном выражении — сокращение в два раза, до $280,1 млн), а палладия и родия, напротив, поднялись на 43%, до 9,03 т (рост на 23,6%, до $583,8 млн в деньгах) и 67%, до 0,52 т (+13%, $238,5 млн).

Совладелец и президент крупнейшего российского производителя металлов платиновой группы «Норникель» Владимир Потанин в июле прошлого года в интервью агентству заявлял, что в нынешних условиях компания вынуждена переориентировать часть поставок на рынки Азии и других дружественных стран, в первую очередь, Китая.

Выручка «Норильского никеля» от реализации металлов в прошлом году упала на 6%, до $16,7 млрд, однако доля азиатского направления в общей выручке увеличилась с 27 до 31%.