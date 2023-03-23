Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё на заседании правительства подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Об этом говорится в повестке заседания финского кабмина.

Теперь для завершения процесса вступления в Североатлантический альянс Финляндии нужно дождаться ратификации решения со стороны Турции и Венгрии. Другие участники НАТО уже сделали это; для присоединения страны к союзу необходимо согласие всех 30 стран.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 марта сообщил, что в стране запускается процесс ратификации по Финляндии; 27 марта по заявке проголосует парламент Венгрии. Финский парламент одобрил вхождение страны в состав НАТО 1 марта.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету в начале июля прошлого года.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение Финляндии вступить в НАТО усугубляет военно-политическую обстановку в регионе. «Оно принято без широкого общественного обсуждения, под воздействием беспрецедентной русофобской кампании в средствах массовой информации. Мало того, мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников по альянсу», — цитирует Захарову «РИА Новости».