Промышленная политика властей Москвы помогла привлечь в город новых крупных инвесторов — эксперт

Политика Москвы по передаче участков в аренду без торгов для масштабных инвестпроектов позволяет улучшить диалог с бизнесом, который готов продолжить инвестировать в отрасли, важные для экономики города. Кроме того, на новых крупных заводах появляется много рабочих мест, а сами высокотехнологичные производства становятся местным центром притяжения деловой активности. Такое мнение высказали 22 марта эксперты, комментируя сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в 2023 году в столице откроют 5 новых крупных заводов.

Как уточнил глава города, в общей сумме инвесторы вложат в эти проекты около 19 млрд рублей, работу на предприятиях получат больше 3,4 тыс. человек.

Власти столицы с 2016 года выделяют земельные участки инвесторам целевым назначением, если на них будут реализованы масштабные инвестиционные проекты (МаИП), напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «За это время было одобрено почти 70 МаИПов, объем инвестиций в них превышает 169 млрд рублей. Застройщики возведут предприятия пищевой, строительной, легкой, фармацевтической, автомобилестроительной и машиностроительной отраслей промышленности», – сказал Владимир Ефимов. В городе также появятся целые кластеры, в состав которых войдут по несколько отраслевых производств, добавил он.

Власти столицы последовательно налаживают диалог с инвесторами, которые реализуют проекты в важных для города сферах: в строительстве, выпуске продуктов питания и производстве высокотехнологичной продукции, отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Александр Крутов. «Не последнюю роль в развитии промышленного потенциала города играют принципы долгосрочного партнерства и неизменность основных условий осуществления свободной предпринимательской деятельности. Уверен, что положительная динамика развития новых производств сохранится на ближайшие годы, что обеспечит развитие налоговой базы, создание новых рабочих мест и позволит правительству Москвы уверенно выполнить взятые на себя социальные обязательства», — прокомментировал эксперт.

Предоставление столичной земли целевым назначением в аренду для развития масштабных производств — важный компонент промышленной политики, который позволяет быстро запустить новые площадки, сказал независимый экономист Андрей Бархота. «Программа реализации МаИП, действующая в Москве, учитывает особенности многих отраслей и позволяет создавать условия, необходимые для создания новых рабочих мест. Важно, что новые предприятия обладают высоким уровнем инвестиционной привлекательности и являются центром притяжения деловой активности», — подчеркнул он.