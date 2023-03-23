Рахманинов-гала. Большой зал Московской консерватории

31 марта в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт, посвященный юбилею русского композитора Сергея Рахманинова. Вечер гениальной музыки выдающегося классика, чье 150-летие в 2023 году будет праздновать весь мир, представит обладательница первых премий многих престижных конкурсов Анастасия Махамендрикова (фортепиано). В программе вечера - Симфония № 2 ми минор и Второй концерт для фортепиано с оркестром, ставший знаковым для композитора. Концерт пройдет в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра, за дирижерский пульт встанет один из самых востребованных молодых российских дирижеров Константин Чудовский.

Официальный партнер концерта - культурно-просветительская общественная организация Русское музыкальное общество, основной целью которого является сохранение и поддержание традиций, заложенных еще в 1859 году: развитие общероссийской музыкальной культуры, популяризация классической музыки, поддержка молодых талантов и развитие музыкального менеджмента в России. В рамках программы поддержки одаренных исполнителей РМО подготовил специальный взнос для Международного благотворительного фонда «Новые имена», стипендиатом которого является солистка концерта Анастасия Махамендрикова.

Пианистка Анастасия Махамендрикова – студентка РАМ им. Гнесиных, ученица известного пианиста Владимира Овчинникова. Ее имя хорошо знакомо всем любителям классической музыки – Анастасия громко заявила о себе на многих международных и российских конкурсах и фестивалях - Первом международном юношеском конкурсе классического сольного исполнительства Nota Bene, X Международном юношеском конкурсе имени П.И. Чайковского, фестивалях «Хрустальное сердце мира», «Музыкальное восхождение», Grand Prize Virtuoso (Великобритания), Pietro Argent (Италия), имени А. Н. Скрябина (Франция) и многих других. Несмотря на юный возраст, пианистка уже выступала на всех крупных площадках столицы, а также в самых престижных залах мира в США, Англии, Франции, Бельгии, Мальте, Италии, Белоруссии и Казахстане.

Константин Чудовский — российский дирижёр, лауреат молодёжной премии «Триумф» (2011), приглашенный дирижер Большого театра, главный дирижёр театра Урал Опера Балет (с 2019) и художественный руководитель и главный дирижёр Государственного Кремлевского оркестра (с 2020). Окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по специальности «дирижер хора» (класс профессора В.А. Богдановской) и Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс профессора Г.Н. Рождественского). В репертуаре дирижера более 30 оперных и балетных спектаклей, а также симфоническая музыка.

Государственный Кремлевский оркестр, созданный в 2019 году, находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации. В числе главных задач молодого коллектива – участие в официальных мероприятиях государственного значения и важнейших общественно-политических событиях, а также активная популяризация русской классической музыки.