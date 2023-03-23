Реализация продуктов и услуг в российской IT-отрасли выросла за 2022 год на 22%

К настоящему моменту уже около 80% зарубежных решений имеют отечественные аналоги, реализация продуктов и услуг российской ИТ-отрасли повысилась за последний год почти на четверть.

Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина. Он напомнил, что из-за давления Запада Россию покинули крупнейшие иностранные поставщики софта. «И в таких условиях мы усилили поддержку наших разработчиков, чтобы по поручению президента обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений. Предусмотрели льготные кредиты для ИТ-компаний. Освободили бизнес от выездных налоговых проверок, упрощаем процедуры госзакупок. Обнулили налог на прибыль. В итоге выросло число аккредитованных ИТ-компаний. При этом реализация продуктов и услуг ИТ-отрасли повысилась за последний год на 22%», — сообщил премьер.

По его словам, в текущем году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования, а также продуктов, необходимых для управления данными и процессами.

Мишустин подчеркнул, что современные информационные технологии дают правительству возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере.