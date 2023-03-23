Решение о полном уходе из РФ приняла треть международных брендов

Ровно треть (33%) зарубежных брендов приняли решение о полноценном уходе из России, чуть больше (36%) не определились с порядком дальнейшей деятельности в РФ.

Статья по теме: Путин прокомментировал уход зарубежных брендов с российского рынка

Такие данные содержатся в материале аналитиков IBC Real Estate, имеющемся в распоряжении РБК. Исследование включает статистику и прогнозы по сделкам с недвижимостью.

Статья по теме: Своя красота

Сообщается, что покинувшие российский рынок компании продают свой бизнес другим собственникам (16%) либо закрывают его полностью. Среди игроков, выбравших первый вариант — McDonald’s, LPP, IKEA, Hortex и Scania.

По оценкам исследователей, доля неопределившихся компаний составляет сейчас 36%, среди них большое число производителей, владеющих заводами — этот фактор серьезно осложняет выход из бизнеса. Такие бренды несут самые большие потери из-за простоя производств, аренды офисов, помещений в ТЦ и складов. Многие из этих компаний находятся в поиске покупателей на свои активы в РФ — среди них PepsiCo, Lavazza, Caterpillar, Budweiser Budvar, Stellantis и Volkswagen.

Значительный процент не принявших окончательное решение об уходе из РФ брендов приходится на сервисные компании, которые практически не имеют площадей в собственности или аренде, в частности, Booking.com, Airbnb, Asos, Ebay, в ретейле — Estee Lauder и LVMH, пишет агентство.

Отмечается, что массовый и быстрый исход международных компаний обернулся для российских инвесторов возможностью покупки активов со значительным дисконтом. Согласно оценкам IBC Real Estate, в 2022 году около 46% инвестиций в коммерческую недвижимость, с учетом производственных объектов, обеспечили зарубежные продавцы.

Передали или продали бизнес российскому топ-менеджменту с условием ребрендинга 19% международных игроков, указывается в отчете. Среди них Crocs, Halliburton, Hyatt, Henkel, Pizza Hut, Hitachi Energy, Savills, JLL, Colliers, CBRE, Knight Frank. Такая схема позволяет сохранить рабочие места и продолжить деятельность; кроме того, зарубежные компании зачастую оставляют за собой право выкупа активов, что подразумевает возможность быстрого возвращения на рынок РФ.

Заявили о частичной приостановке работы в России еще 6% компаний, 4% приостановили инвестиции, а 1% возобновил работу, уточняется в материале.