Россия обеспечила Ирану две трети всех иностранных инвестиций

По итогам финансового года Россия вышла на первое место по инвестициям в экономику Ирана, вложив $2,76 млрд. Финансировались, в частности, проекты в горнодобывающем секторе, а также в сферах промышленности и транспорта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на иранского министра экономики и финансов Эхсан Хандоузи.

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«Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством реализации стратегических соглашений», — заявил Хандоузи.

По данным Министерства экономики и финансов Ирана, объем прямых иностранных инвестиций за год достиг $4,2 млрд, из них две трети пришлись на Россию.

Второй по значимости инвестпартнер, Китай, по объему инвестиций занял только шестое место, вложив в 14 проектов в этой стране $131 млн. По этому показателю его опередили Афганистан, Ирак, иранская диаспора и ОАЭ.

