Россиянам разрешат добывать золото самостоятельно

Законопроект о добыче золота физлицами одобрен правительством РФ и до конца месяца может быть внесен в Госдуму, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что документ был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы дать возможность людям легально заниматься добычей россыпного золота на месторождениях, не представляющих интереса для крупных компаний.

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«Мы рассчитываем, что таким образом мы вдохнем жизнь в самые отдаленные, труднодоступные территории и дадим возможность достойного заработка людям, которые до сих пор были вне закона и вне внимания», — заявил Чекунков.

Ранее об одобрении законопроекта «О старательской деятельности» правительственной комиссией по законопроектной деятельности сообщили «Ведомости». По данным издания, документ предусматривает создание онлайн-системы, регистрация в которой позволит жителям дальневосточных и арктических регионов в качестве ИП получать в безвозмездное пользование старательские участки. Согласно проекту, участки будут выдаваться площадью до 10 га на три года с возможностью продления еще на три года. Старатель сможет работать только на одном участке и снимать слой земли до пяти метров. Ведение взрывных работ и применение загрязняющих веществ — под запретом. Кроме того, нельзя будет привлекать более десяти наемных работников, а максимальный объем добытого золота за весь период работы предпринимателя на участке не должен превышать 30 кг.