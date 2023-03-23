Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы

Российскому университету дружбы народов (РУДН) возвращено имя первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы, который считается символом борьбы народов Африки за независимость.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на предложение лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого, передает ТАСС.

«Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович, я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету», — сказал Мишустин. По его словам, решение справедливо.

С предложением вернуть РУДН имя Патриса Лумумбы изначально выступил посол Демократической Республики Конго в России Вангу Нгимби. По его мнению, это являлось бы символом тесных образовательных и научных связей между Россией и Африкой, рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Дипломат подчеркнул, что одним из главных направлений партнерства России и стран Африки является подготовка национальных кадров и отметил, что Москва поддерживает инициативу конголезского посла.

Накануне, 22 марта, в ходе выступления в Госдуме Слуцкий предложил вернуть РУДН имя Патриса Лумумбы, который «боролся за национальный суверенитет, культуру, традиции стран Африканского континента». Инициативу также поддержал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Университет был основан в 1960 году, с 1961 года он носил имя Патриса Лумумбы, а в 1992-м решением правительства РФ его переименовали в Российский университет дружбы народов. Согласно информации на сайте РУДН, в настоящий момент он является лидером среди российских вузов по доле иностранных студентов.

Патрис Лумумба — политический и государственный деятель, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в 1960 году. В сентябре 1960 года Лумумба был отправлен в отставку с поста премьер-министра, затем арестован в ходе Конголезского кризиса. Его убили 17 января 1961 года.