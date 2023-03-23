Рост российской фармпромышленности в 2022 году превысил 10%

Рост продаж российской медицинской продукции впервые за долгое время превысил динамику продаж импортной продукции,

Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, рост фармацевтической промышленности в прошлом году составил 10,6%.

Глава правительства отметил большое количество российских препаратов, что стало следствием существенного ускорения процедуры.

«Мы зарегистрировали 940 новых отечественных препаратов и более чем 3 тысяч новых медицинских изделий. То есть это серьезнейшее достижение. Полностью локализовали 25 жизненно важных лекарственных препаратов», — сказал Мишустин.

