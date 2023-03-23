Рубль перешел в наступление

В последние три дня на валютном рынке Московской биржи сложилась пограничная ситуация. Пара доллар-рубль пробила вверх техническое сопротивление 76,5 и даже сумела закрепиться выше, тем самым формально открыв дорогу на движение в сторону 80 руб. за доллар. Но у рублевых «медведей» не было ни сил, ни поводов для продолжения атаки.

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