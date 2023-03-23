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Рубль перешел в наступление

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
23 марта 2023, 20:28

Российская валюта резко укрепилась на целом ряде факторов. Фондовые трейдеры отошли во второй эшелон

Коллаж: Тамара Ларина