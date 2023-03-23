С Плесецка стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником

Минобороны РФ сообщило о запуске с космодрома Плесецка ракеты «Союз-2.1а» со спутником военного назначения.

«23 марта в 9:40 с Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС (Воздушно-космические силы) проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Накануне, 22 марта, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Воздушно-космические силы России за весь период специальной военной операции уничтожили свыше 20 тыс. объектов ВСУ. Глава Минобороны подчеркнул, что значение ВКС в современной войне трудно переоценить, что подтверждают вооруженные конфликты последних десятилетий.

В феврале с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным кораблем «Прогресс МС-22», на котором были отправлены грузы для российского сегмента Международной космической станции. Сообщалось, что корпус ракеты украшен изображением монумента «Родина-мать зовет!» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.