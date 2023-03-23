Социальные пенсии в России вырастут за год более чем на 13,5%

В России с апреля этого года будет увеличен размер социальных пенсий; с 1 января 2024-го будет проведена индексация минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%.

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Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек», — заявил глава российского правительства.

Мишустин подчеркнул, что одной из задач кабмина в текущем году является повышение благосостояния граждан, в том числе путем увеличения МРОТ темпами выше инфляции.

Премьер-министр напомнил, что в этом году появилась новая структура — Фонд пенсионного и социального страхования. В его функции входит обеспечение своевременных выплат пенсий и пособий без задержек путем оптимизации и централизации всех управленческих и бухгалтерских процессов, отметил Мишустин.