Goldman Sachs предрек сырьевой суперцикл

Экономисты и аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют сырьевой суперцикл, то есть продолжительный, долгосрочный период роста цен на сырьё, чаще всего вызванный тем, что рост предложения не успевает за ростом спроса. Главными драйверами суперцикла будут Китай и бегство капиталов с энергетических рынков и инвестиций. Они вызваны бурными событиями в банковском секторе, которые спровоцировали крах SVB и Credit Suisse. О приближении сырьевого суперцикла рассказал на Глобальном сырьевом саммите Financial Times в Лозанне начальник отдела сырья в Goldman Sachs Джефф Карри.

«Убытки в банковском секторе перекинулись на рынок сырья,- сообщил он участникам форума.- Из истории известно, что после таких радикальных событий на возвращение капитала уходят месяцы… Дефицит сохранится как минимум до июня. Именно он заставит расти цены на нефть».