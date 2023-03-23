Goldman Sachs предрек сырьевой суперцикл

Экономисты и аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют сырьевой суперцикл, то есть продолжительный, долгосрочный период роста цен на сырьё, чаще всего вызванный тем, что рост предложения не успевает за ростом спроса. Главными драйверами суперцикла будут Китай и бегство капиталов с энергетических рынков и инвестиций. Они вызваны бурными событиями в банковском секторе, которые спровоцировали крах SVB и Credit Suisse. О приближении сырьевого суперцикла рассказал на Глобальном сырьевом саммите Financial Times в Лозанне начальник отдела сырья в Goldman Sachs Джефф Карри.
«Убытки в банковском секторе перекинулись на рынок сырья,- сообщил он участникам форума.- Из истории известно, что после таких радикальных событий на возвращение капитала уходят месяцы… Дефицит сохранится как минимум до июня. Именно он заставит расти цены на нефть».
Сейчас на нефтяных рынках диаметрально противоположная картина – цена на «черное золото» опустилась до 15-месячного минимума.
Джефф Карри считает, что больше всего пострадало предложение, а не спрос.
«Депозиты уже исчезли,- подчеркнул он.- Наличность сейчас идет не в банки, а на денежные рынки».
Сырьевой суперцикл экономист из Goldman Sachs объяснил на примере меди.
«Если обратиться к меди, то прогноз по ней сверхположительный и очень и очень многообещающий,- заявил Джефф Карри.- Нас ждут рекордно низкие запасы на уровне 125 тысяч тонн. Пиковое предложение придется на 2024 год… В краткосрочной перспективе следует ждать 10,5 тыс. долларов (цена тонны меди), а в долгосрочной – по нашему мнению, все 15 тыс. долларов за тонну».
О приближении сырьевого суперцикла говорит, конечно, не один Джефф Карри из Goldman Sachs. Как минимумом в той части, что касается меди, с ним согласны и экономисты крупнейшего торговца этим металлом – трейдерской компании Trafigura. Правда, сингапурские экономисты оценивают перспективы роста цен на медь не так высоко, как Карри. По их мнению, цена тонны меди достигнет 12 тыс. долларов. Напомним, медь установила нынешний рекорд ровно год назад, в марте 2022 года. Тогда тона этого металла стоила 10845 долларов.
Дал прогноз Джефф Карри и по банковскому сектору. Он считает, что главные неприятности ждут американские региональные банки. Что ж касается Европы, то европейские банки находятся в безопасности. Относительной, конечно, быстро добавляет американский экономист.