Центробанк продлил ограничения на вывод средств недружественных нерезидентов

Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Операции будут приостановлены до 1 октября 2023 года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Ограничение касается переводов с открытых у российских брокеров и доверительных управляющих счетов физических и юридических лиц», — говорится в сообщении регулятора.

Центробанк ограничил переводы за рубеж нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров с 1 апреля 2022 года сроком на полгода. С 1 октября 2022-го ограничение было продлено еще на полгода, до 1 апреля 2023-го. В ЦБ подчеркнули, что решение об очередном продлении принято для поддержания финансовой стабильности.

