У Блинкена подгорело

Чрезвычайные меры правительства России позитивно повлияли на национальную экономику, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, они позволили нейтрализовать попытки Запада обрушить ее, однако Вашингтон продолжит ужесточать свои санкции в отношении Москвы.

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Правительство России практикует айкидо

«Россия приняла чрезвычайные меры, к примеру, для того, чтобы укрепить рубль. Кроме того, были также ассигнования из Фонда национального благосостояния, чтобы укрепить экономику. Это, безусловно, имело определенное позитивное воздействие на некоторые макроэкономические показатели», — приводит ТАСС слова главы американского внешнеполитического ведомства, сказанные на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

Энтони Блинкен при этом подчеркнул, что американская администрация настроена на то, чтобы пытаться ужесточить многочисленные ограничительные меры, направленные против России. «Мы сами продолжаем рассматривать различных действующих лиц, которых можем преследовать, различные сектора, которые можем преследовать, чтобы было воздействие на экономику России», — отметил он.

Кроме того, госсекретарь США уверен, что с течением времени кумулятивный эффект западных санкций на российскую экономику будет нарастать. «И, опять-таки, вы увидите рост этого воздействия в том факте, что у них будут огромные сложности с тем, чтобы заменять использованную технику. Они рассматривают различные точки земного шара в плане замещения закупок техники, ранее приобретавшийся на Западе, но речь не идет о том же самом оборудовании, которое у них имелось прежде», — сказал Энтони Блинкен.

Весь санкционный расчет Запада строится на том, что в России после распада Советского Союза так и не была восстановлена наиболее ресурсоемкая промышленность из группы «А» — производство средств производства, в связи с чем мы вынуждены искать обходные пути закупки станков и комплектующих, которые производят западные компании, заявил «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Он добавил, что, по мнению бывших партнеров, совокупность санкций должна сделать невозможным запуск новых производств в России и сделать нерентабельными старые производства, постепенно снижая наш промышленный потенциал. А в условиях низкой доли сектора услуг в нашей экономике именно промышленность формирует основные доходы и занятость в стране.

Стратегия же российского правительства построена на принципах боевого искусства айкидо: задачи победить нет, но есть задача остановить агрессию противника, используя его же энергию, продолжает политолог. Сегодня эта стратегия реализована довольно эффективно, а внешнее давление идет нам на пользу. И в результате россияне особо не изменили свой образ жизни. Сегодня это признают даже первые лица западных стран, указал эксперт.

Безусловно, России брошен серьезный вызов, и нам предстоит много работать по импортозамещению, созданию новых партнерских внешнеэкономических связей, перенастраивать логистические цепочки и активно строить нужную в новых условиях инфраструктуру, но в долгосрочной перспективе все это приведет нас к укреплению, развитию внутреннего производства, обретению экономического и промышленного суверенитета, подчеркнул Никита Донцов.

Миру без России не прожить

Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт в комментарии «Эксперту» отметил, что в условиях беспрецедентных санкций Запада российская экономика не рухнула благодаря сразу нескольким факторам.

Во-первых, Центральному банку удалось оградить рубль от девальвации, а в критический момент даже укрепить его. Во-вторых, за счет ранее накопленных финансовых резервов была оказана поддержка всем отраслям экономики. В-третьих, нефтегазовая отрасль сумела в кратчайшие сроки переориентировать поток экспорта своей продукции на восток. В-четвертых, агропромышленный комплекс справился с задачей импортозамещения. В-пятых, в результате постановления правительства о параллельном импорте удалось избежать дефицита товаров народного потребления.

«Чтобы обезопасить страну от всевозможных «кумулятивных» эффектов от санкций, безусловно потребуется время и колоссальные усилия. Необходимо изменить структуру экономики, переориентируя ее с сырьевой модели на высокотехнологическую, с большей долей прибавочной стоимости. Других вариантов у нас просто нет», — уверен Станислав Бовт.

Инструментарий санкций используется для принуждения к определённым политическим действиям через ограничение экономических возможностей, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако текущая ситуация отличается тем, что мировой рынок стал глобальным, а также политически разнообразным. Поэтому санкционная политика Европы и США не достигает своих целей. Если на одном региональном рынке возникают проблемы, то товарно-денежные потоки переключаются на другие рынки.

В целом, можно долго фантазировать на тему возможных будущих ограничений, но очевидным является тот факт, что уже принятые санкции наносят вред странам их вводящим. Если же продолжать данную политику, то негативные последствия для экономик Европы и США будут ещё более разрушительными.

Принципиального различия в экономиках условного Запада и глобального Юга сегодня нет. При этом политические и идеологические различия усиливаются, уверен Андрей Кочетков. Соответственно, санкции могли бы работать эффективней, если бы отсутствовал выбор.

Ещё несколько лет назад было принято говорить об экономике России, как о незначительной, чей ВВП менее 2% от мирового. На практике оказалось, что во многих отраслях РФ имеет значительную долю. Это не только нефть или газ, но и продовольствие, металлы, технологические решения и так далее. Исключение такой экономики из мировой становится невозможным, ибо приведёт к большим проблемам в зависящих экономиках.

«Во всей этой истории наиболее печальным является то, что у стран условного Запада отсутствуют компромиссные предложения, которые могли бы привести к процессу ослабления и полного снятия санкций. Те условия, которые озвучиваются, сложно считать разумными. При этом стоит помнить, что Российская Федерация — это одно из очень немногих государств, которое может прожить без всей остальной планеты, а вот самой планете без России прожить будет сложно. Поэтому дальнейшее наращивание санкционного давления смысла уже не имеет. Если тысячи предыдущих санкций не сработали, то последующие также не достигнут целей, которые ставит перед собой условный Запад. Более того, каждое новое ограничение неминуемо оказывает негативное влияние, как на Европу, так и на Соединенные Штаты», — указал Андрей Кочетков.

Экономика — это, прежде всего, постоянная работа над эффективностью. Отказ от РФ в качестве поставщика сырья и довольно обширного рынка сложно назвать экономическим преимуществом. Новые санкции продолжат отдалять ЕС и США от эффективных решений, чем неизбежно воспользуются другие, заключил эксперт.