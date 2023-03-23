В Вашингтоне рассказали, что США боятся оказаться «загнанными в угол» из-за плана КНР по Украине

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина, обсудивших мирное предложение Китая по Украине, которое США сочли неприемлемым, поставили Вашингтон в неудобное положение.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя администрации США, пожелавшего остаться анонимным.

Отмечается, что американские официальные лица публично выразили глубокий скептицизм по поводу китайской мирной инициативы, однако в частном порядке в Вашингтоне изучают возможность «более широкого подхода» к обеим странам.

По словам источника агентства, США обеспокоены тем, что их «загонят в угол»: отклонение Белым домом плана Пекина по Украине позволило бы Китаю продемонстрировать другим странам, которые устали от конфликта и его экономических последствий, что Вашингтон не заинтересован в мире.

«Даже по мере того, как Си и Путин сближаются, Китай находит восприимчивую аудиторию для своего более широкого дипломатического продвижения по всему миру», — констатирует автор материала. По его мнению, дебаты по китайскому варианту мирного плана высвечивают «лишь одну из многих неудобных реалий, которые стали очевидны в результате трехдневного визита Си Цзиньпина на этой неделе в Москву». Журналист указывает на то, что администрация Джо Байдена пыталась удержать КНР «в стороне» с начала украинского кризиса, однако, по всей видимости, «произошло обратное».

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала СВО. Документ содержит 12 пунктов, среди которых прекращение боевых действий, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом. Президент США Джо Байден назвал предложения китайской стороны выгодными лишь для России. В Москве заявили, что Россия ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». По словам Владимира Путина, российская сторона внимательно изучила план Пекина, в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.