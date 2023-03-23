В Ярославле презентовали футбольную форму, созданную на основе тысячерублевки

Футбольный клуб «Шинник» (Ярославль) презентовал сегодня новую игровую форму, дизайн которой выполнен в стилистике тысячерублёвой купюры. В новом комплекте команда, выступающая в Первой лиге, сыграет уже ближайший календарный матч, который запланирован на воскресенье.

«Где как не в Лучшей лиге мира (так болельщики порой иронично называют первый российский футбольный дивизион — прим. “Эксперт”) футбол просто не имеет права быть скучным?», — задается по данному поводу риторическим вопросом официальный сайт ярославского «Шинника».

«Купюра номиналом в 1000 рублей — настоящий символ города. В народе "косарь" разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если “сел на пенек”. В дизайне учтены мотивы оформления банкноты, точечно подобрана и стилизована цветовая гамма. На лимитированной форме можно найти кучу крутых отсылок к городу и купюре», — прокомментировали презентованный игроками команды при поддержке крупной российской букмекерской компании новый форменный комплект в пресс-службе ярославцев.

В «Шиннике» уже объявили, что в день встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» форма поступит в свободную продажу. Менеджмент ярославского футбольного клуба, очевидно, рассчитывает таким образом не только подогреть интерес к играм, но получить дополнительный доход.

Напомним, что на лицевой стороне банкноты номиналом в одну тысячу рублей изображен памятник Ярославу Мудрому и часовня на фоне ярославского кремля, а на оборотной — колокольня и церковь Иоанна Предтечи в Ярославле.