Еврейские деньги страдают

Доллар снизился по отношению к израильскому шекелю на 0,0113, или на 0,31%, до отметки 3,6115, утром в четверг, 23 марта. Во время предыдущей торговой сессии он находился на уровне 3,6228. Это, впрочем, лишь немногим выше, чем в понедельник, 20 марта, когда шекель упал до четырехлетнего минимума по отношению к доллару на фоне политических проблем в стране.

20 марта правительство Израиля объявило, что продолжит проведение судебной реформы, которая спровоцировала многотысячные акции протеста в стране.

«Проект смягчения судебной реформы встретил сопротивление как справа, так и слева, и ввиду сокращения времени до конца сессии Кнессета вероятность решения путем переговоров снижается. Неопределенность на фоне продолжения протестов работает против финансовых рынков и настроений и вредит желанию потреблять и инвестировать, что впоследствии будет давить на экономическую активность», — заявил Cursorinfo главный экономист по рынкам Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем.

На этом фоне шекель ослаб до самого низкого уровня за четыре года — до 3,69 за доллар. Впервые с 2019 года обменный курс доллара к шекелю превысил уровень 3,70 в сторону понижения. Аналитики уверены в продолжении ослабления израильской валюты. Так, в Citigroup заявили, что доллар подскочит на 9% и будет торговаться на уровне 3,95 шекеля, который продолжает находиться под давлением из-за политического беспокойства.

Слабоват однако

Израильский шекель соревнуется с долларом в слабости, отмечает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. В целом, по его словам, американец находится в долгосрочном растущем тренде к шекелю с ноября 2021 года. За этот период — до пика 20 марта 2023 года — доллар поднялся на 22%, с 3,04 до 3,71. Однако в последние дни доллар в мире значительно снижается — из-за банковского кризиса, вливания огромных сумм в финансовую систему, перспектив ослабления жёсткости денежной политики ФРС США.

Только с 9 по 22 марта индекс доллара USDX — отношение к шести основным валютам — упал на 4%, с 105,9 п. до 101,7 п. к утру 23 марта. Ключевой день в этом плане был 22 марта. На заседании ФРС процентная ставка была повышена с 4,75% до 5%, что ожидалось рынком и уже было заложено в котировки. Но шаг этого повышения оказался вдвое меньше, чем предполагалось ещё в начале марта. Под вопросом теперь и дальнейшее увеличение ставки до ожидавшихся ранее 5,25-5,5% к середине текущего года. Вероятность её повышения на следующем заседании в мае рынок фьючерсов оценивает сегодня, 23 марта, в 32% хотя еще на прошлой неделе показатель составлял 51%.

«Одним словом, речь идёт о сворачивании в ближайшей перспективе жёсткой политики регулятора, — говорит аналитик. — Ей как раз 16 марта исполнился год — с момента начала увеличения ставок с 0,25% до 0,5%. Но, кажется, ФРС побеждена проблемами банков, возникшими во многом вследствие удорожания заимствований и падения из-за этого стоимости облигаций. Вероятно, инфляция останется высокой, поскольку увеличивать ставку теперь сложно, а денежная масса растёт. Это способно давить на курс доллара и далее.»



Но и шекель, в свою очередь, не отличается силой, продолжает Ковалёв. Да, доллар к нему упал с 20 марта до 3,62 на утро 23 марта. Конечно, инфляция в Израиле ниже, чем в США — 5,2% против 6%. Но меньше и квартальный темп роста ВВП — 1,37% и 2,7% соответственно. Несколько выше безработица — 3,9% и 3,6%. Но есть большой негатив для Тель-Авива: острый политический кризис в связи с пересмотром судебной системы и массовые выступления населения, несогласного с судебной реформой. И израильская валюта продолжает оставаться под давлением именно из-за неопределённости и рисков, связанных с упомянутыми выше обстоятельствами. Происходит это несмотря на то, что Банк Израиля 20 февраля поднял ставку с 3,75% до 4,25% — максимума с конца 2008 года.

Впрочем, теперь, после демарша ФРС, тренд на ослабление шекеля может приостановиться. Наиболее вероятно, считает эксперт, что пара USD/ILS в обозримой перспективе будет сохранять технический сложившийся диапазон 3,55—3,75.

Шекель под судом

Суть судебной реформы в том, чтобы ограничить полномочия Верховного суда и уменьшить его влияние на решения правительства Израиля, поясняет финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Одна часть населения поддерживает реформу, другая, наоборот, против. Некоторые экономисты и эксперты предупреждают: если судебная реформа состоится, то существуют определенные риски для экономики Израиля, и это приведет к снижению инвестиций и падению кредитного рейтинга страны.

Инфляция в Израиле достигла 5,4%, что является максимальным значением с 2008 года, подтверждает аналитик. Последнее повышение ставки состоялось в феврале на 0,5 базисных пункта, однако, несмотря на ястребиную денежно кредитную политику Центробанка Израиля, курс национальной валюты падает по отношению к доллару США. Возможно, говорит Кравцов, израильскому шекелю требуется время, чтобы окрепнуть, но если эффекта не последует, то политика повышения ключевой ставки в стране продолжится. Учитывая внутренние проблемы Израиля, снижение ставки маловероятно, поэтому, возможно, Центробанк страны в ближайшее время увеличит ставку до 4,75 или оставит ее на прежнем уровне.

С точки зрения технического анализа, уровень сопротивления от 3,7 до 3,8 израильских шекелей за доллар является достаточно сильным, и пока у доллара преодолеть его не получается отмечает аналитик. В марте 2020 года доллару США также не удалось закрепиться выше отметки 3,7, и после этого курс двинулся в сторону укрепления израильского шекеля практически до 3.

Поэтому вполне вероятно коррекционное движение к отметке 3,45—3,5 доллара за израильский шекель, считает Антон Кравцов. И благодаря действиям ЦБ Израиля шекель возьмет курс на повышение. Однако если доллару удастся все же зацепиться и в течение некоторого времени торговаться выше 3,8 израильского шекеля, то возникнет движение в сторону исторических максимумов. И ближайшем уровнем сопротивления выступит отметка 3,95.