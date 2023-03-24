Акции дня: котировки банка «Санкт-Петербург» пошли вверх на фоне рекомендации по дивидендам

Акции банка «Санкт-Петербург» вышли в лидеры торгов по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 24 марта. Акции подорожали на +11,5% до 155,20 руб. за штуку.

Трейдеры заинтересовались акциями на фоне сильного отчета по итогам 2022 года и высоких дивидендов. Так, в прошлом году банк получил прибыль в размере 47,6 млрд руб. по РСБУ (47,5 млрд руб. по МСФО), что в 2,6 раза выше показателей 2021 года. Наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 21,16 руб. на акцию (дивдоходность на пятницу +13,6%).

«Учитывая высокую достаточность капитала, мы считаем, что такой уровень дивидендов может быть устойчивым в будущем, поскольку банк может увеличить минимальный коэффициент выплат, в то время как чистая прибыль, вероятно, снизится в 2023 году», - прокомментировал старший аналитик «Альфа-банка» Евгений Кипнис.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,13% до 2391,53 пунктов. Индекс РТС упал на -1,18% до 977,75 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:02 мск составила 75,1 долларов за баррель (-1,07%). Российская валюта укреплялась– 77,07руб. за доллар.