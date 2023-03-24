Вчера быки на американском рынке акций перешли в привычный режим, вновь потеряв веру в «ястребиную» часть слов председателя ФРС Джерома Пауэлла. Накануне он допустил новые подъемы ставки и утверждал, что та в этом году не снизится. Но трейдеры ставят на то, что она пойдет вниз — и скоро.
Nasdaq последней надежды
Вчера фондовые индексы США удержали лишь чувствительные к ставкам технологические акции. Банкам лучше не становится — они две недели подряд берут рекордные кредиты у ФРС, баланс которой вырос до уровня октября. Рынок верит, что и снижение ставки не за горами.
Peter Morgan/AP/TASS
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