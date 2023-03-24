Финансовые рынки Фондовый рынок США NASDAQ

Nasdaq последней надежды

Глеб Баранов
24 марта 2023, 10:34

Вчера фондовые индексы США удержали лишь чувствительные к ставкам технологические акции. Банкам лучше не становится — они две недели подряд берут рекордные кредиты у ФРС, баланс которой вырос до уровня октября. Рынок верит, что и снижение ставки не за горами.

Peter Morgan/AP/TASS