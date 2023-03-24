Банк «Санкт-Петербург» преподнес инвесторам сюрприз

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2022 год составила 47,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем годом более чем в 2,5 раза, говорится в отчетности банка по МСФО. Похоже, что банк показал лучшую динамику прибыли за прошедший год среди 20-ти крупнейших российских банков.

Наблюдается рост всех ключевых балансовых показателей. Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 января 2023 года составил 141,8 млрд рублей, увеличившись за год на 45,9%. Норматив достаточности собственного капитала на конец прошлого года составил 20,3% против 13,5% годом ранее.

Средства клиентов за 2022 г. выросли на 28%, до 646,6 млрд рублей. Интересно отметить, что 50,8% этого показателя приходится на физических лиц, в то время как 74,4% кредитного портфеля — на юридических. Сам же объем кредитного портфеля юрлицам вырос за год на 9,6%. А преобладание в кредитном портфеле корпораций является позитивом для эмитента, поскольку инвесторы считают, что кредитовать бизнес менее рискованно, чем население.

На основе сильных финансовых результатов наблюдательный совет БСП рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 21,16 руб. на одну обыкновенную акцию. По цене закрытия акции в четверг это соответствовало дивидендной доходности в размере 15,2%. Реестр акционеров на право получение выплат будет закрыт 10 мая.

Надо при этом отметить, что банк уже распределял прибыль за первое полугодие 2022 г. Тогда было выплачено 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию. И информация о первых выплатах была опубликована 15 июля, когда акции стоили 67,5 руб. Если сложить два дивиденда, то получается, что их доходность за 12 месяцев к тому уровню составит 48,8%. И это блестящий результат, констатируют аналитики БКС. По отношению размера дивиденда к стоимости акции, бумаги Банка «Санкт-Петербург» с большой вероятностью покажут лучший результат за прошлый год среди крупных эмитентов.

Надо обратить внимание и на рост курсовой стоимости бумаги. С 15 июля прошлого года по 23 марта текущего она подорожала вдвое — в том числе с начала 2023 г. на 39%.

Так или иначе, рынок ждал от акций «Санкт-Петербурга» хороших дивидендов: 22 марта бумага взлетела почти на 11%, переписав исторический максимум, хотя вчера по ней и прошла небольшая коррекция.

И все же, решение менеджмента банка стало сюрпризом: таких высоких дивидендов никто не прогнозировал. Поэтому неудивительно, что сегодняшние торги начались мощным ростом котировок, которые за первые полчаса торгов взлетели на 14%. В впервые минуты торгов объем сделок с бумагой превысил 1 млрд руб.

Технический анализ не указывает на цель роста, поскольку бумага продолжает обновлять рекорды. С фундаментальной точки зрения, бумагу нужно покупать. Банк демонстрирует впечатляющие темпы роста чистой прибыли. Не исключено, что в текущем году они снизятся, но вряд ли намного. При этом, в отличие от того же Сбера, дивидендная доходность акций которого составляет около 13%, Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов всего около 20% чистой прибыли за прошлый год, а не более 200%, как Сбер.

Похоже, что акции Банка «Санкт-Петербург» вошли в число российских «дивидендных аристократов» — так называют бумаги, по которым платятся стабильные и высокие — хотя бы на уровне ставок ОФЗ — дивиденды.

Некоторые умеренно-консервативные инвесторы включают такие акции в свои долгосрочные портфели как некую альтернативу облигациям.