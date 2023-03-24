«Большие гастроли» Донецкого РАМТа завершатся в РАМТе в Москве

1 и 2 апреля 2023 года показом спектаклей «У Ковчега в восемь» и «Случайный человек» Донецкий республиканский академический молодёжный театр (Донецкий РАМТ) завершит «Большие гастроли» в Москве в Российском академическом Молодежном театре (РАМТе).

С 6 марта по 2 апреля 2023 года проходят «Большие гастроли» Донецкого республиканского академического молодёжного театра. Выступления коллектива в масштабном турне по стране проходят с большим успехом. Так, во время гастролей театра в Екатеринбурге генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев отметил: «Наши зрители запомнили этот театр, когда он приезжал к нам в 2015 году, потому что на сегодня и завтра на детские спектакли билетов уже нет, осталось немного билетов на завтрашний вечерний спектакль… Публика у нас замечательная, благодарная, думаю, что все пройдет замечательно, потому что все, что делают «Большие гастроли» – это всегда очень интересно!».

Директор Донецкого РАМТа Владислав Слухаенко подчеркнул: «Мы представили на «Больших гастролях» свои лучшие спектакли. Выбирали не только по принципу качества, но и по тому, чтобы можно было приспособиться к разным площадкам в гастрольных условиях. Впервые представляли в каждом городе сразу по три спектакля и играли их за два дня! Задача для нас усложнилась, но, надеюсь, что мы справились...

Также впервые мы взяли в гастрольный тур помимо двух вечерних спектаклей еще и детские. Здесь мы для театров предоставили выбор: музыкальный спектакль «У ковчега в восемь», имеющий хорошую фестивальную судьбу, и подростковый спектакль «Случайный человек», премьера которого прошла в ноябре в Мариуполе. После показов этого спектакля проходили обсуждения, которые превращались в получасовые беседы о проблемах, волнующих ребят. Театру было важно наладить диалог с подростками, и этим спектаклем мы этого добились».

1 и 2 апреля состоятся показы спектаклей «У Ковчега в восемь» и «Случайный человек» в Российском академическом Молодежном театре на Маленькой сцене.

Спектакль «Случайный человек» о том, как невзначай сказанное слово или сделанная глупость могут стать причиной сломанной судьбы. Девочке-подростку обидно, что родители думают о ней в самую последнюю очередь. Потому что у них, возможно, все ещё будет хорошо, а дочери жизнь они уже сломали. И в школе её не любят. И друзей у неё нет. И любви нет. И все из-за них, из-за родителей. Потому что им пожить захотелось, а на девочку наплевать – маленькая еще, не поймет. Спектакль «Случайный человек» поможет разобраться со своими внутренними проблемами и противоречиями не только подросткам, но и взрослым зрителям.

В спектакле заняты: Екатерина Гулай, Диана Макарченко.

Продолжительность спектакля: 1 час 15 мин.

Дата показов: 1 апреля в 15:00 и 19:00