Deutsche Bank посыпался

Акции Deutsche Bank (DB) рухнули в пятницу, 24 марта, после того, как дефолтные свопы, защищающие его от дефолта, взлетели до максимального за четыре последних года уровня. «ЧП» с крупным немецким банком, а иначе это не назовешь, вновь подчеркивает обоснованность тревог инвесторов относительности стабильности и надежности европейских банков.
Март стал для Deutsche крайне неудачным месяцем – его акции в первый весенний месяц упали более чем на пятую часть (20%). На 24 марта из них пришлись 9,1%. Больше, почти пятимесячный макситмум акции DB потеряли лишь в черный понедельник, 20 марта. По состоянию на 14 часов по Москве 24 марта акции немецкого банка стоили 8,525 евро (9,16 доллара), что на 8,7% ниже вчерашних показателей.
Дефолтные свопы Deutsche Bank взлетели выше 200 базисных пунктов, что является максимумом за четыре года (с начала 2019 г.). Всего два дня назад снижение, по данным S&P Market Intelligence, составляло 142 пункта.
Кроме того, инвесторы активно распродавали некоторые бонды Deutsche Bank. Его дополнительные долларовые бонды 1-го уровня (AT1) со ставкой 7,5% подешевели на 1 цент до 74,716 цента на доллар, подтолкнув доходность до 22,87%. Согласно данным Tradeweb, двумя неделями ранее доходность этих бумаг была вдвое ниже.
Экономисты уже не первую неделю присматриваются к Deutsche Bank, ситуация в котором, по их мнению, похожа на то, что происходило в Credit Suisse накануне банкротства. В немецком банке в последнее время тоже прошла волна реструктуризаций и смен руководства, но ни одна из них, судя по последним событиям, не принесла ожидаемого результата.
Индекс европейских банков STOXX 600, в который, между прочим, не входят акции таких финансовых организаций, как Credit Suisse и UBS, резко пошел вниз и закончил день на 2,1% ниже дня ранее.