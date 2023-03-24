Deutsche Bank посыпался

Акции Deutsche Bank (DB) рухнули в пятницу, 24 марта, после того, как дефолтные свопы, защищающие его от дефолта, взлетели до максимального за четыре последних года уровня. «ЧП» с крупным немецким банком, а иначе это не назовешь, вновь подчеркивает обоснованность тревог инвесторов относительности стабильности и надежности европейских банков.

Март стал для Deutsche крайне неудачным месяцем – его акции в первый весенний месяц упали более чем на пятую часть (20%). На 24 марта из них пришлись 9,1%. Больше, почти пятимесячный макситмум акции DB потеряли лишь в черный понедельник, 20 марта. По состоянию на 14 часов по Москве 24 марта акции немецкого банка стоили 8,525 евро (9,16 доллара), что на 8,7% ниже вчерашних показателей.