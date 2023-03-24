Дума готова разрешить настоящую Золотую лихорадку

Как заявили в министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, законопроект о добыче золота физлицами готовится к рассмотрению правительством. Так, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министерства, законопроект уже одобрен комиссией по законопроектной деятельности. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что проект может быть внесен в Госдуму до конца марта.

Проект федерального закона «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который позволил бы россиянам в частном порядке заниматься добычей золота, был разработан Минвостокразвития РФ в мае 2020 года.

«Рассчитываем, что это позволит создать дополнительные рабочие места в самых труднодоступных, отдаленных территориях, даст возможность достойного заработка людям. Принятия этого закона очень ждут в таких золотодобывающих регионах, как Магаданская область, Забайкальский край, Чукотка», — сказал Чекунов, добавив, что законопроект дает возможность людям, которые занимаются добычей драгоценных металлов на месторождениях, не представляющих интереса для крупных компаний, делать это легально. Старатели получат доступ к цифровым сервисам и системам.

Подбери крохи — и разбогатей

Крупные золотодобывающие компании не заинтересованы в небольших месторождениях, для них это экономически нецелесообразно, отмечает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Но, по его словам, золото там есть, и оставлять его нет смысла, да и контролировать вряд ли возможно. Поэтому легализовать такую деятельность — правильное решение. Охрана месторождения, не представляющего интереса для крупных игроков, может оказаться дороже, чем весь потенциальный объем добытого там золота.

Более того, уверен эксперт, декриминализация «серых старателей» позволит создать новые рабочие места и вывести их из тени — просто позволив добывать драгоценные металлы не только юридическим лицам, получившим лицензию на аукционе, но и индивидуальным предпринимателям.

Юрист Key Consulting Group Ангелина Севостьянова считает: новый законопроект как бы регулирует так называемую старательскую деятельность в целях создания новых рабочих мест и снижения нелегальной добычи и оборота драгоценных металлов. Между тем, полагает она, сам текст законопроекта говорит об обратном.

Старательской деятельностью, согласно законопроекту, могут заниматься только индивидуальные предприниматели, обращает внимание она. Размер земельного участка, выделенного им для золотодобычи, будет определяться органами власти субъектов, но он не должен превышать 10 гектар со сроком на 3 года (продлить можно), обязывая старателя после завершения работ работ провести мероприятия по восстановлению участка.

С такими ограничениями добиться поставленных целей вряд ли будет можно, говорит Севостьянова. Слишком маленькие участки с дополнительными издержками по их восстановлению не вызовут стремление серого бизнеса выйти в свет. Текущие реалии показывают, что в такой ситуации их доход только снизится. Да, подобная мера способна вызвать приток населения, экономический рост региона, как это было в эпоху Калифорнийской золотой лихорадки. Но не в сегодняшних условиях, уверена юрист.

Нерегулируемая добыча золота (без лицензии) может привести к социальным беспорядкам, так как конкурирующие группы старателей или преступные организации станут бороться за ресурсы или контроль над районами добычи. Это может обернуться насилием, перемещением местного населения и эксплуатацией его уязвимых групп.

Кроме того, указывает Севостьянова, подобное разрешение может вызвать и обратную ситуацию: массовую регистрацию ИП (а это влечет изменение налогового режима и иные обязательства; создание множества аффилированных лиц — (ИП) для захвата большего количества земельных участков, неконтролируемое распределение с последующим монополизмом местных стартелей и недопуском сторонних. Поэтому важно также создать противодействующие такой ситуации механизмы.

«Резюмируя, можно отметить, что текст проекта не отвечает тем целям, которые в нем поставлены. Явно не учтены криминологические исследования в этой сфере, социальные факторыы, статистика, не говоря уже о мнении самих старателей, которые, собственно, могли бы много рассказать о трудностях своей деятельности», — говорит юрист.

Старатель — от слова старание

На текущий момент, рассказывает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов, добыча золота в России осуществляется предприятиями различных организационно-правовых форм: обществами с ограниченной ответственностью, акционерными обществами, производственными кооперативами (артелями). Следует иметь в виду: несмотря на то, что в названии ряда ООО, АО, присутствуют слова «артель старателей», (например, артель старателей «Чукотка», «Артель старателей "Амур"», «Артель старателей "Витим"» и др.) — таковыми они не являются.

Доля производственных кооперативов (артелей) старателей в общем объеме добычи золота в России составляет около 6%, отмечает юрист. Как показывает опыт, разработчиками низкопродуктивных, малорентабельных месторождений являются малые организации. Как правило, именно такие хозяйствующие субъекты имеют опыт освоения незначительных месторождений золота.

Повышение эффективности работы артелей старателей необходимо еще и потому, что в отдаленных районах Чукотки, Якутии, Хабаровского края, Амурской и Иркутской областей часто нет других мест работы, кроме мелких и средних золотодобывающих артелей, работающих с россыпными месторождениями. И если они закрываются, возникает социальная напряженность. Очевидно, что достижение этих целей требует совершенствования правового регулирования в рассматриваемой сфере, констатирует Артем Денисов.

Правовой режим артелей установлен Федеральным законом от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах». Труд членов кооперативов регулируется гражданским законодательством. Поскольку такие юридические лица вправе нанимать работников и из числа своих членов, их труд регулируется как гражданским, так и трудовым правом.

Вместе с тем, с учетом специфики старательской добычи (ст. 4 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях — ред. от 08.12.2010, далее Закон о драгоценных металлах) устанавливает, что старательская добыча может применяться при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, за исключением алмазов, всеми организациями, независимо от их организационно-правовых форм, в т.ч. артелями старателей. Под старательской добычей понимается способ организации работ по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней с отрывом работников от мест постоянного проживания на срок более чем четыре месяца.

Лихорадить не будет

Раньше добывать золото в России могли только юридические лица, подтверждает аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Для этого им нужно было получить специальную лицензию. В пояснительной записке к законопроекту положительный эффект для бюджетов регионов оценивается в сумму от 15,1 млрд до 29,99 млрд рублей накопленным итогом в течение трех лет. Легализация старательской деятельности может помочь созданию более 10 тыс. новых официальных рабочих мест, говорится в записке.

По данным Союза старателей, в России насчитывается 247 предприятий по добыче золота на россыпях с добычей менее 30 кг в год на каждом из них. Их совокупная добыча составляет 2 тонны в год, а всего на россыпных месторождениях в России добывается в последние три года около 82 тонн золота ежегодно.

Согласно проекту закона, в течение трех ближайших лет на Дальнем Востоке и в Арктике будет запущен специальный пилотный режим, который далее распространится на всю Россию. Любой желающий сможет подать электронную заявку, зарегистрироваться онлайн в качестве индивидуального предпринимателя и получить на три года для разработки участок площадью до десяти гектаров (срок использования можно будет продлить).

Законопроект предусматривает следующие требования. Человек может работать на одном участке, снимать слой земли не более 5 метров и привлекать для помощи не более 10 наемных сотрудников. Объем добытого за весь период золота не должен превышать 30 кг. Запрещаются взрывные работы, опасные для экологии вещества, химические способы добычи золота и оборудование мощностью более 5 кВт. Старатель должен вести фото- и видеоотчетность о своей деятельности. Старательский участок не должен находиться на территории с запасами драгоценных камней.

Популярные месторождения золота в России находятся на Чукотке, Амуре, Урале, в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях. Жители этих регионов исторически занимались поиском золота, напоминает Чеврычкин. Эксперты «Финмира» позитивно относятся к инициативе и считают, что она даёт дополнительную возможность заработать физическим лицам.

Безусловным плюсом для государства будет возможность собирать налоги с добычи и устранить теневую составляющую в отрасли, указывает аналитик. Вместе с тем, эксперт отмечает и сложность добычи золота для тех, ко столкнется с отсутствием опыта или минимальным знанием технологического процесса.

В о всяком случае, с учетом всех факторов и ограничений, опасения по поводу «золотой лихорадки» не имеют под собой оснований, уверен управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Ведь далеко не каждый сможет в таких условиях заниматься золотодобычей.